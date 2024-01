Giganci walczą o Dragusina

Radu Dragusin jest na włoskim rynku gorącym nazwiskiem wśród transferów, które mogą wydarzyć się lada chwila. Do zainteresowanych Rumunem z Genoi dołączył zarówno Bayern Monachium, jak i AC Milan.

Rumun w w 2018 roku mógł zdecydować, co robić ze swoją karierą. Chciało go wiele europejskich znanych klubów, choćby PSG, Atletico lub Chelsea. On wybrał jednak „Starą Damę”, lecz kariery tam nie zrobił. Po bardzo dobrych recenzjach, które zbierał w ostatnim półroczu, większe europejskie marki wzięły go na radar. Z Juve trzykrotnie był wypożyczany, ale to w Genoi jego talent wystrzelił na dobre. Dragusin jest na ten moment jednym z najlepszych obrońców ligi włoskiej i przyciąga zainteresowania dużych firm.

Dragusin może wybierać

W jego kontekście głównie wspomina się o Tottenhamie, który ma problem w postaci kontuzjowanego szefa defensywy, Cristiana Romero. Argentyńczyk ma wrócić za jakieś dwa-trzy tygodnie. Tottenham miał w pewnym momencie takie luki, że na środku trener Postecoglou wystawiał nominalnych bocznych defensorów (Emersona i Daviesa) i potrzebuje tam wzmocnienia. Sporo mówi się też o tym, że Dragusina mogłoby pozyskać Napoli. Aktualni mistrzowie Włoch mają dziurawą obronę po odejściu Kima i są w bardzo dużym kryzysie. Tracą aż 20 punktów do liderującego Interu w połowie sezonu. Florian Plettenberg, czyli czołowy niemiecki newsman, poinformował, że Bayern Monachium rozważa pozyskanie rumuńskiego piłkarza.

W ciągu dnia także i Milan dołączył do listy oczekujących na to, co zrobi i zdecyduje Rumun ze swoją świtą. Podopieczni Stefano Piolego od początku sezonu mierzą się z licznymi kontuzjami w zespole, które głównie dotykają formację obrony. Właśnie Rumun z Genoi ma być remedium na te problemy. Zwłaszcza, że jest w życiowej formie. „Rossoneri” chcą w zamian oddać genueńczykom kartę Lorenzo Colombo, który jest aktualnie wypożyczony do pobliskiej Monzy. Tam jednak ma pewne problemy ze skutecznością, bowiem nie strzelił gola w lidze od dwóch miesięcy, a trafił od początku sezonu do bramki raptem trzykrotnie. Jeśli chodzi o ofertę z Londynu, to ponoć chodzi o 25 milionów euro+ bonusy. Genueńczycy chcą oferty wyższej o pięć milionów. Napoli zaoferowało w rozliczeniu Leo Ostigarda oraz Alessandro Zanolego plus 20 milionów euro w gotówce. Te dwa kluby są w negocjacjach najbardziej konkretne.

Radu Dragusin przybył na stałe do Genui w lecie 2023 roku, za 5,5 miliona euro. 21-latek kilka lat temu był mocno obserwowany przez duże kluby. Obecnie to jedna z największych młodych gwiazd Serie A. Potrzebował trochę czasu i dopiero w Genui pokazał wielki potencjał. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w rodzimym Sportulu Studentesc. W sezonie 2023/24 w 19 meczach został przedryblowany tylko raz. Lepszy w tej statystyce w najlepszych ligach jest jedynie Virgil van Dijk z Liverpoolu. Nikt w klubie nie rozegrał więcej minut niż Dragusin (prawdopodobnie jako pierwszy przebije granicę 2000), co pokazuje, że to absolutnie kluczowy piłkarz dla Genoi trenera Alberto Gilardino.

Fot. PressFocus