Milan coraz bliżej nowego stadionu – zielone światło władz lada dzień

Od kilku lat mediolańskie drużyny, a w szczególności AC Milan, pracują nad powstaniem nowego stadionu dla klubu. Z racji skomplikowanej biurokracji, czy rzucania przeszkód pod nogi przez burmistrza Mediolanu, Giuseppe Salę – większość projektów, także ogólnie włoskich – ląduje w śmietniku. Każdy powód jest dobry, by coś nowego nie powstało. Nieważne co – nie i koniec.

Projekt stadionu w San Donato Milanese ciągle jednak żyje. W ciągu kilku najbliższych dni urząd miejski ma dać zielone światło na budowę obiektu, co potwierdza ANSA. Koszt całej operacji ma wynieść miliard euro.

Jest to bardzo ważna informacja w dobie włoskich realiów, a także angielskiej dominacji finansowej w piłce. Podmiejska jednostka od samego początku wyraziła chęć pomocy klubowi, który jest bardzo zdeterminowany, odkąd jego właścicielem zostało RedBird Capital Partners z Gerrym Cardinale jako szefem. Amerykański przedsiębiorca, który przejął klub we wrześniu 2022 roku, odbył już wiele rozmów w sprawie stadionu, między innymi z burmistrzem innego podmiejskiego rejonu, Sesto San Giovanni. Była to jedna z lokalizacji, które klub rozważał pod budowę.

Cardinale, który inwestuje także w Liverpool oraz zespół F1, Alpine – jako główny cel w Milanie postawił sobie właśnie zbudowanie nowego domu dla klubu, który będzie przy okazji zarabiał na siebie przez cały rok.

Milan i Inter z nowym domem? Temat trudny

Milan pierwsze formalne kroki w stronę nowej areny poczynił już w 2015 roku. Klub przedstawił wtedy wstępne plany dotyczące nowego stadionu na 48 tysięcy miejsc – ze składanym dachem, który miał wg planu zostać otwarty w sezonie 2018–19. Po latach wiadomo, że wyszły z tego nici.

Cztery lata później oba mediolańskie kluby wybrały dwa finalne projekty na nowy stadion, Nuovo Stadio Milano. Jeden z nich był autorstwa studia Populous (odpowiadało za nowe Wembley czy stadion Emirates). Istniał też plan postawienia nowego stadionu na terenie hipodromu La Maura, ale miały miejsce protesty. Do tego, od końcówki lipca 2023 roku, Inter ma prawa do badań i przebudowy gruntów w Rozzano, gdzie od pewnego czasu jest plan na powstanie nowego stadionu dla „Nerrazzurich”. Można więc przypuszczać, że coraz bliżej jest opcji, że każdy z mediolańskich gigantów stadion postawi dla siebie.

We wrześniowej rozmowie na portalu „Calcio Merito”, włoski prawnik Felice Raimondo zdradził co nieco na temat całego projektu „San Donato”. Raimondo stwierdził, że jeżeli wszystko pójdzie sprawnie i zgodnie z planem, budowa rozpocznie się w 2025 roku. W listopadzie z kolei, prezes Milanu, Paolo Scaroni – wyznał, że liczy na pierwszy mecz na nowym stadionie w 2028 roku.

Projekt San Donato – geneza

8 czerwca 2023 roku, Milan aktem notarialnym przejął spółkę Sportcitylife srl. Był to pierwszy formalny krok pod budowę nowego obiektu.

27 września AC Milan postawił pierwszy krok, przedstawiając radzie miejskiej San Donato Milanese propozycję zagospodarowania przestrzennego. Projekt ten zakładał 70-tysięcznik, siedzibę klubu i muzeum na terenie gminy San Donato. Dokładną liczbę planowanej pojemności będziemy jednak znać w momencie złożenia projektu wykonawczego. Projektem stadionu zajmie się studio MANICA, projektant chociażby Allegiant Stadium, domu dla drużyny NFL z Las Vegas czy VTB Areny, wieloużytkowej hali w Moskwie, należącej do miejscowego Dynama.

Możliwe, że ostateczny projekt mediolańskiej areny poznamy już wiosną 2025 roku – tak twierdzi prawnik Raimondo, który z zapartym tchem śledzi całą sprawę. Do budowy czy otwarcia samego obiektu daleko, ale nie można wykluczyć, że stadion ten będzie nosił nazwę im. Silvio Berlusconiego. Legendarny prezydent klubu na przełomie lat. 80 i 90. doprowadził do największych sukcesów w historii klubu, rządził nim w latach 1986-2017. Zmarł w czerwcu 2023 roku, parę dni po finale Ligi Mistrzów.

