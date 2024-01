Media zgodnie informują, że Jordan Henderson chce wrócić do Europy, bo ma dosyć Arabii Saudyjskiej. Jego pobyt w Al-Ettifaq to jedno wielkie nieporozumienie. Wygląda na to, że jeszcze w styczniu może dojść do zmiany barw klubowych. Jak donosi Fabrizio Romano, sytuację Anglika chce wykorzystać Ajax Amsterdam.

Tego lata Jordan Henderson obrał bardzo popularny kierunek i przeniósł się do Saudi Pro League. Nie był on jedynym zawodnikiem Liverpoolu, który zdecydował się na taki krok. Poszedł śladami Roberto Firminho oraz Fabinho. O ile na pierwszym zawodniku ”The Reds” nie zarobili ani grosza, tak za dwóch pozostałych piłkarzy wpłynęło już 60 milionów euro.

Początkowo nie chciał odchodzić. Na decyzję Hendersona wpłynęła legenda Liverpoolu, Steven Gerrard, który pełni rolę trenera w Al-Ettifaq, choć ta obecnie chwieje się na włosku. Henderson chce wrócić, zatem bardzo szybko pożałował transferowej decyzji. Saudyjski klub miał większe oczekiwania, a zajmuje dopiero 8. miejsce i nie wygrał od… 28 października (3:2 w meczu z Al-Wehda). Zespół ewidentnie zawodzi. Na Anglika spadła ogromna krytyka za… hipokryzję. Stracił wiele ze swojej renomy. Dlaczego?

Podczas pobytu w Anglii wspierał społeczności LGBTQ oraz sprzeciwiał się rasizmowi czy ksenofobii. Był wręcz twarzą wielu kampanii. W Arabii Saudyjskiej zdecydowanie nie popierają poglądów 33-latka, a on nie czuje się komfortowo na Półwyspie Arabskim. Zraził do siebie i jedno środowisko, i drugie. Trochę się w swoich poglądach pogubił, gdy nagle zmienił zdanie, że „należy szanować saudyjską kulturę”. Szydzono z niego, że pieniądze zasłoniły mu wyznawane wcześniej wartości.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EXCL: Ajax are showing concrete interest in signing Jordan Henderson in case he’ll get green light to leave Al Ettifaq in January transfer window.

There are several clubs keen, waiting for Saudi club decision — but Henderson is looking for options and Ajax are there. pic.twitter.com/WWkvbO6RnV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2024