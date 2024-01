Real – Atletico 10.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.94 Real - Atletico Poniżej 2.5 gola TAK Obstaw

Środa i czwartek w Hiszpanii stoją pod znakiem półfinałów w Superpucharze, gdzie swoje spotkania rozegrają tak uznane marki jak Real i Barcelona. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby mecze półfinałowe oraz finał nie były rozgrywane na Al-Awwal Park w Rijadzie, czyli w Arabii Saudyjskiej. Pierwszy mecz to oczywiście wielkie derby Madrytu i pojedynek Realu z Atletico, w drugim natomiast zobaczymy Roberta Lewandowskiego wraz z kolegami z Barcelony, a przeciwnikiem będzie Osasuna. My jednak tutaj skupimy się na tym pierwszym meczu, a pierwszy gwizdek już w środowy wieczór o godzinie 20:00. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Real – Atletico – typy bukmacherskie

Real Madryt w La Lidze radzi sobie bardzo dobrze, ma 48 punktów i jest liderem rozgrywek, chociaż niespodziewanie depcze im po piętach Girona. Dobra wiadomość jest taka, że mają siedem „oczek” przewagi nad Dumą Katalonii i na pewno będą uciekać. Królewscy strzelili 40 bramek, a stracili tylko 11, najmniej w całej stawce. Ta jedyna porażka przytrafiła im się na samym początku, w drugiej kolejce 24 września, gdzie przegrali 1:3 właśnie z Atletico Madryt. W składzie Los Blancos na Superpuchar nie było większych niespodzianek, gdyż wszyscy dostępni zawodnicy pierwszej drużyny znaleźli się w samolocie, a kontuzjowani Courtois, Militao, Alaba i Lucas Vazquez pozostaną w Madrycie, przechodząc odpowiednie rehabilitacje. Pięciu graczy Castilli uzupełni skład na podróż do Azji, będą to: Fran, Carrillo, Vinicius Tobias, Nico Paz i Mario Martin. Także zaskoczeń większych nie ma.

Atletico Madryt aktualnie zajmuje 5. miejsce i po dobrym okresie zaczęło trochę falować jeśli chodzi o dyspozycję. Przegrali z Las Palmas 1:2, zremisowali 3:3 z Getafe, okazali się gorsi od Bilbao, Barcelony czy Girony z którą ostatnio przegrali 3:4 po szalonym spotkaniu i hattricku Moraty. Ostatnie pojedynki bezpośrednie pokazują jednak, że nie możemy spodziewać się łatwego rozstrzygnięcia, a ostatnie cztery mecze kończyły się BTTS-ami. Tutaj jak padnie bramka dla którejś ze stron, rywal będzie zmuszony rzucić się do ofensywy i wyrównać, a obie ekipy mają w swoich szeregach znakomitych snajperów.

Wiadome, że derby rządzą się własnymi prawami, ale tutaj motywacja podwójna, bo to nie będzie zwykły mecz towarzyski czy o ligowe trzy punkty. Nie dość, że będzie rozgrywany w Arabii Saudyjskiej to stawką finał Superpucharu Hiszpanii 2024 i tam prawdopodobnie będzie czekała FC Barcelona, chociaż nie możemy tego przesądzać w stu procentach. Myślę, że obie ekipy zagrają dziś bardzo zachowawczo od pierwszych minut i bramki nie padną zbyt szybko. Typuję under 2.5 gola po kursie @1.94 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Real – Atletico

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Real – Atletico. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca bramki. Kurs na trafienie do siatki przez Jude Bellinghama wynosi @3.35.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegrany po prostu odpada i kończy przygodę z Superpucharem Hiszpanii. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Real – Atletico

Real wygrał ostatnie 5 meczów z rzędu

Atletico w ostatnich pięciu spotkaniach zanotowało dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis

W ostatnich czterech bezpośrednich starciach w Derbach Madrytu padł BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Real – Atletico