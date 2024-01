Marc Overmars zawieszony na całym świecie

To już stało się faktem. Marc Overmars zawieszony. Otrzymał oficjalny zakaz pracy w piłce nożnej na całym świecie. To pokłosie afery seksistowskiej, jaka miała miejsce podczas pracy Holendra w Ajaksie Amsterdam w 2022 r.

Overmars zawieszony nie tylko w Holandii

W przeszłości Marc Overmars był fantastycznym zawodnikiem z wyśmienitą szybkością oraz wydolnością. Podczas swojej kariery zawodniczej wygrał między innymi Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii oraz Anglii. Rozegrał 86 meczów w reprezentacji Holandii, strzelając 17 goli. Po zawieszeniu butów na kołku, został dyrektorem technicznym w Go Ahead Eagles. Funkcję tę sprawował od 2005 do 2012 roku. To samo stanowisko piastował również w Ajaksie Amsterdam, aż do 6 lutego 2022 roku. W klubie byli zachwyceni jego pracą, a ogłoszenie przedłużenia jego kontraktu odbyło się z taką pompą, jakby zakontraktowano wielkiego piłkarza.

Aż do wspomnianego 6 lutego. Tego dnia były piłkarz przyznał się do wysyłania koleżankom z pracy niestosownych, czy wręcz wulgarnych zdjęć. Zachowania Overmarsa miały być seksistowskie, a zdjęcia wysyłane pracowniczkom – dalekie od przyzwoitości. Mimo skandalu, jaki miał miejsce, Overmars niemal natychmiast znalazł nowego pracodawcę, którym okazał się Royal Antwerp. W belgijskim klubie również piastuje stanowisko dyrektora technicznego.

FIFA poparła Holandię

Jak się jednak okazało, Marc Overmars przestanie pełnić jakąkolwiek funkcję w futbolu. Pod koniec minionego roku Holenderski Trybunał Sportu (ISR) wydał orzeczenie, zgodnie z którym Overmars zawieszony będzie w ciągu najbliższych dwóch lat, choć połowę wyroku orzeczono w zawieszeniu. Restrykcja ta obowiązywała jednak jedynie na terenie Holandii, gdyż był to werdykt podmiotu krajowego. Overmars zawieszony był więc tylko „u siebie”, a mógł spokojnie pracować w innych państwach. Dlatego do gry wkroczyła również FIFA, uważnie przypatrując się sytuacji. Największa federacja piłkarska na świecie postanowiła, że Overmars zawieszony będzie na całym świecie. Zatem nie może on wykonywać jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną do momentu zakończenia kary, która upłynie 16 listopada br.



„FIFA rozszerzyła zakaz Marca Overmarsa na piłkę nożną nie tylko na Holandię, lecz również na cały świat. Opuści stanowisko (dyrektora techniczego – przyp. red.) w Royal Antwerp” – czytamy na portalu Football Espana.



Marc Overmars ban from football has been extended by FIFA not just to include the Netherlands, but also the whole world. He will leave his position at Royal Antwerp (MD). pic.twitter.com/ofHXtlxQot — Football España (@footballespana_) January 10, 2024

Na ten moment nie wiadomo, kto zastąpi Marca Overmarsa na stanowisku dyrektora technicznego w Royal Antwerp.

Fot. PressFocus