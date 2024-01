Newcastle chce wzmocnić się na pozycji napastnika. Jak donosi „The Telegraph”, ”Sroki” złożyły zapytanie o Dominika Solanke, ale błyskawicznie spotkały się z odmową. ”Wisienki” nie są chętne na sprzedaż najlepszego strzelca.

Newcastle chce, a Bournemouth nie

Poczynania ”Srok” mogłyby być zdecydowanie lepsze. Odpadnięcie z Champions League, kiepska postawa w Premier League. Swoje żniwo zbierają kontuzje, bo na długi czas w tym sezonie klub stracił Svena Botmana, Harveya Barnesa, Nicka Pope’a, a zawieszony w prawach jest Sandro Tonali. Jednym z problemów jest też środek ataku. Callum Wilson oraz Alexander Isak mimo, że dobrze wywiązują się ze swoich zadań, także często nękani są przez urazy. Przegapili już łącznie 15 spotkań. Newcastle United więc zwróciło uwagę na objawienie obecnego sezonu Premier League, Dominika Solanke. 26-latek jest jednym z lepszych strzelców w lidze angielskiej. Ma już 12 goli (tyle samo ma również Son). Więcej od niego strzelili jedynie Salah oraz Haaland (14).

„The Telegraph” poinformował, że Newcastle United złożyło zapytanie o napastnika. Drugi zespół jednak ma swoje ambicje. Mimo bezpiecznej odległości nad strefą spadkową, nie zamierza pozbywać się w zimowym okienku transferowym najlepszego strzelca. Dominic Solanke trafił do Bournemouth z Liverpoolu w styczniu 2019 roku za 21,2 milionów euro. Początkowo był to świetny deal, ale… ze strony „The Reds”, bo w ogóle się nie sprawdzał. Jego aktualna wartość szacowana przez portal Transfermarkt wynosi 25 milionów euro. Jeżeli utrzyma dobrą formę do końca sezonu, to ta kwota może jeszcze bardziej wzrosnąć.