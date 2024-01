Wygwizdany Kroos i buczenie w trakcie minuty ciszy. Oto zachowanie kibiców

Wygwizdany Kroos i buczenie w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci Beckenbauera. To zachowanie kibiców w Rijadzie. Real grał z Atletico Madryt w ramach Superpucharu Hiszpanii. Po emocjonującym starciu i dogrywce Real zwyciężył 5:3. Rozgrywki odbywają się w arabskim Rijadzie. To już czwarty sezon, kiedy właśnie tam ma miejsce się turniej o Superpuchar. Fani z Bliskiego Wschodu wciąż jednak zadziwiają, niekoniecznie pozytywnie…

Zakłócona minuta ciszy

W piłce nożnej ten gest jest traktowany jak świętość. Dla oddania hołdu wstają wszyscy kibice, dziennikarze, loże VIP. Mowa o minucie ciszy, która bez wątpienia jest piękną i wzruszającą tradycją w futbolu. Ostatnio zmarła legenda sportu – Franz Beckenbauer i właśnie on miał zostać uhonorowany milczeniem. Efekt był jednak skandaliczny. Saudyjscy kibice nagle zaczęli gwizdać. Nawet piłkarze wydawali się zaskoczeni i zażenowani całą sytuacją.

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madridpic.twitter.com/rf3GmD2mnO — Total Football (@TotalFootbol) January 10, 2024

Serwisy na całym świecie komentują sytuację, a zachowanie arabskich fanów zostało określone jako obrzydliwe.

Wygwizdany Kroos

Kibice nie zostawili również suchej nitki na pomocniku “Królewskich” – Tonim Kroosie. Niemiec zameldował się na murawie w Rijadzie w 67. minucie i od początku każdemu jego kontaktowi z piłką towarzyszyła salwa gwizdów. Było to już jednak bardziej “europejskie” zachowanie, gdyż takie sceny znamy chociażby z El Clasico, kiedy to fani Realu regularnie wyzywali Gerarda Pique. On wyzwiska od fanów drużyny przeciwnej traktował jako “symfonię”. Dlaczego został wygwizdany Kroos? Bo wielokrotnie krytykował arabskie podboje, głośno mówił o sportwashingu, czyli wykorzystywaniu sportu do ukrywania autorytarnych bądź totalitarnych zapędów. Ironizował z piłkarzy, którzy idą tam grać. Sam przyznał, że otrzymał ofertę z saudyjskiego klubu, ale ją odrzucił i mediach wygłosił jasny komunikat.

Kroos slipped and everyone started cheering😭😭 pic.twitter.com/jlcVq9RYAH — ©️ (@V1N1JR) January 10, 2024

“Udają, że liczy się dla nich pasja i ambicje, a tak naprawdę chodzi im tylko o pieniądze”

Dzisiaj powtórka?

Jak poinformowała hiszpańska federacja, podczas drugiego półfinałowego starcia w Superpucharze pomiędzy FC Barceloną a Osasuną Franz Beckenbauer także ma zostać upamiętniony minutą ciszy. Czy jednak arabscy fani pójdą po rozum do głowy? Przekonamy się już dziś o 20:00.