Barcelona – Osasuna 11.01 – Typy bukmacherskie

Środa i czwartek w Hiszpanii stoją pod znakiem półfinałów w Superpucharze, gdzie swoje spotkania rozegrają tak uznane marki jak Real i Barcelona. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby mecze półfinałowe oraz finał nie były rozgrywane na Al-Awwal Park w Rijadzie, czyli w Arabii Saudyjskiej. Pierwszy mecz w Derbach Madrytu zakończył się zwycięstwem Realu po dogrywce, więc czas dziś na drugie starcie, w którym Duma Katalonii podejmie Osasunę. Czy w finale zobaczymy El Clasico? A może to Osasuna sprawi niespodziankę i pokona zespół Roberta Lewandowskiego? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Barcelona – Osasuna – typy bukmacherskie

Barcelona w niedzielnym spotkaniu Pucharu Króla pokonała czwarto ligowca (3:2), a Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców po bramce z rzutu karnego. Barcelona po raz kolejny nie potrafi wygrać meczu więcej niż dwoma bramkami, a że grali z klubem z czwartej ligi to ten fakt naprawdę może niepokojąco zastanawiać. Jednak Blaugrana regularnie punktuje i od czasu bolesnej porażki z Gironą na własnym obiekcie, dotrzymuje kroku Realowi Madryt i właśnie wspomnianej Gironie. W nowy rok z kolei weszli zwycięstwem z Las Palmas, ale długo wygraną zapewnili sobie dopiero po rzucie karnym podyktowanym w czasie doliczonym. Barca za często męczy się z rywalami jak na tak jakościową kadrę.

Osasuna jest bardzo blisko kolejnego finału krajowego pucharu, ale to nie oznacza, że będzie łatwo. W starciach z Barceloną regularnie przegrywają, a ostatnia wygrana z Dumą Katalonii miała miejsce w 2020 roku. W tym samym czasie, gdy Barca odprawiła z kwitkiem klub z czwartej ligi, Osasuna wyeliminowała Castellon (0:0), ale dopiero po dogrywce. Dodatkowe 30 minut w nogach piłkarzy Jagoba Arrasate na pewno nie pomoże im w starciu z Barceloną. Jeszcze wcześnie Osasuna zanotowała serię wyników w kratkę. Zwycięstwo z Almerią (1:0) było w teorii obowiązkiem, ale strzelili tylko jednego gola. Osasuna w ostatnim czasie przegrała też z Mallorca (2:3) i pokonała u siebie Rayo (1:0). Jeśli wygrywają to bardzo skromnie.

FC Barcelona ma problemy z pewnym wygrywaniem spotkań, więc mecz w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Osasuna też raczej nie wpisze się do listy pogromów klubu z Katalonii. Raczej będzie to spotkanie, w którym zadecyduje jedna bramka. Oczywiście Osasuna ma dużo mniejsze szanse na grę w finale, ale to ona grała w finale Pucharu Króla z Realem Madryt, a nie Barcelona. Środowy półfinał Real – Atletico pokazał, że zespoły raczej są chętne do tworzenia bogatego w akcje bramkowe spektaklu, aniżeli widowiska dla koneserów. Moim zdaniem drugi półfinał również będzie ciekawy i obfity w gole. Typujemy BTTS po kursie @1.79 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Barcelona – Osasuna

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Barcelona – Osasuna. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Kurs na trafienie do siatki przez Roberta Lewandowskiego wynosi @1.81.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegrany po prostu odpada i kończy przygodę z Superpucharem Hiszpanii. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Barcelona – Osasuna

W ostatnich pięciu meczach Barcelony padł BTTS

Osasuna w ostatnich pięciu meczach przegrała tylko raz

Ostatnie cztery bezpośrednie starcia tych drużyn padły łupem Blaugrany

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Osasuna