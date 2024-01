Bartosz Slisz przejdzie do MLS. W obecnym sezonie jest kluczowym zawodnikiem Legii Warszawa. Środkowy pomocnik regularnie czyni postępy, a jego usługami zainteresowane są zagraniczne kluby. Najbardziej konkretna wydaje się Atlanta United, do której prawdopodobnie przeniesie się reprezentant Polski, o czym informował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl



Z polskiej ekstraklasy Slisz przejdzie do MLS

O ile w PKO BP Ekstraklasie Legii Warszawa nie idzie najlepiej – zajmuje bowiem dopiero piąte miejsce w tabeli – o tyle w europejskich pucharach Wojskowi prezentują się bardzo solidnie. Legia zakończyła fazę grupową Ligi Konferencji Europy na drugim miejscu, co daje prawo gry w europejskich rozgrywkach także wiosną. W lutym Wojskowi zmierzą się w 1/16 finału z norweskim Molde. Ważnym elementem układanki Kosty Runjaicia jest Bartosz Slisz, grający praktycznie w każdym meczu tego sezonu. Łącznie Slisz zagrał 33 razy, uwzględniając wszystkie rozgrywki, notując jedno trafienie oraz trzy asysty. Liczby nie oddają jego faktycznego wpływu na grę Legii, gdyż jest to gracz harujący w środku pola oraz odbierający bardzo dużo piłek.

Legia miała świadomość, iż tak dobra gra Bartosza Slisza będzie zachętą dla zagranicznych klubów, by sięgnąć po reprezentanta Polski. Po drugie, kontrakt środkowego pomocnika wygasa już pod koniec tego roku. Jest to zatem jeden z ostatnich momentów, by potencjalnie zarobić na cennym piłkarzu. W grę wchodziły dwa kierunki: Włochy oraz Stany Zjednoczone. Wygląda na to, że ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna i Slisz trafi do MLS.

Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, konkretna oferta padła ze strony Atlanty United. Amerykanie złożyli ofertę w wysokości około 3,5 miliona dolarów za piłkarza Legii.

🚨Bartosz Slisz krok od Atlanta United! Legia Warszawa porozumiała się z klubem MLS ws. kwoty transferu, która wyniesie ok. 3,5 miliona dolarów. Załatwiane są formalności: https://t.co/vaBv840bv6 pic.twitter.com/HHpAytAFML — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 10, 2024

Co może się wydarzyć, gdy Slisz przejdzie do MLS? Szybko specyfikę Atlanty United wyjaśniła ekspertka, Katarzyna Przepiórka. Zaznaczyła, iż gracz Legii zwiąże się z mocnym klubem Major League Soccer (szóste miejsce w minionym sezonie), co nie zawsze jest regułą w przypadku polskich piłkarzy grających w Stanach Zjednoczonych. Gdy Slisz przejdzie do MLS, to stanie się siódmym Polakiem w tej lidze.

Warto też dodać, że pomocnika zabrakło na środowym treningu Legii. Może nam to sugerować, iż transfer rzeczywiście jest już na ostatniej prostej. Slisz będzie kolejnym transferem Atlanty United w tym oknie. Do klubu sprowadzonych zostało jeszcze kliku innych graczy, w tym m. in. Giorgos Giakoumakis, były piłkarz Celtiku Glasgow.

Fot. PressFocus