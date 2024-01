Grabara zostaje w Kopenhadze. Transfer dopiero latem

Była opcja w kontrakcie, że odejdzie, ale Grabara zostaje w Kopenhadze na rundę wiosenną. Zagra więc w 1/8 Champions League z Manchesterem City!

Grabara zostaje, choć mogło być inaczej

W umowie, którą podpisał Polak, widniał zapis, że dołączy do drużyny „Wilków” przed sezonem 24/25. Wolfsburg zarezerwował sobie jednak prawo do tego, że w razie czego mogą sięgnąć po Grabarę już w styczniu. Reprezentant Polski w minionej rundzie prezentował się naprawdę dobrze i jest doceniany przez fanów FC Kopenhagi. Zupełnie inaczej sprawa wyglądała w Wolfsburgu, gdzie dość słabo grali: Belg – Koen Casteels i Austriak – Paavo Pervan. Wobec tego mogłoby się wydawać, że Niemcy skorzystają z okazji i sprowadzą Grabarę do siebie już w obecnym okienku transferowym. Niko Kovac postanowił jednak, że dojdzie do tego latem. Kopenhaga będzie musiała szukać innego bramkarza, a dyrektor sportowy ŁKS-u niedawno wspomniał, że Duńczycy interesują się Aleksandrem Bobkiem.

Liga Mistrzów zdecydowała

Z pewnością duży wpływ na to, że Grabara zostaje w Kopenhadze do końca rozgrywek miał fakt, że na duński zespół w lutym czekać będzie Manchester City. Liga Mistrzów to ulubione rozgrywki Grabary, co sam zainteresowany potwierdził chociażby w wywiadzie na kanale Foot Truck. Starcie w fazie pucharowej Champions League jest niesamowitym prestiżem, a tym bardziej z mistrzem Anglii. Podczas obecnego sezonu Grabara świetnie prezentuje się w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Swoje umiejętności miał już okazję prezentować chociażby z Manchesterem United czy Bayernem Monachium, a wielu kibiców i ekspertów uważa, że był głównym architektem sukcesu FC Kopenhagi w Champions League.

Grabara zostaje – oficjalny komunikat

Dziś Kopenhaga na swoich mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie internetowej opublikowała komunikat dotyczący Grabary. Widnieje w nim zapis, wedle którego skończył się już czas niemieckiego klubu na ewentualne wcześniejsze ściągnięcie Polaka. Klub dodaje także, że transfer i oficjalne przenosiny Polaka odbędą się latem.

fot. FC Kopenhaga/Twitter