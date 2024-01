Zapowiedź sportów zimowych 12.01 – 14.01 z Kępysem

Przed nami kolejny weekend ze sportami zimowymi. Największym wydarzeniem jest z pewnością PolSKI Turniej. Przez kilka dni skoczkowie będą rywalizować na trzech polskich skoczniach: w Wiśle, Zakopanem i Szczyrku. Będziemy mogli śledzić także poczynania naszych reprezentantów w narciarstwie alpejskim, snowboardzie i kombinacji norweskiej. Sprawdź zapowiedź weekendu ze sportami zimowymi, które odbędą się w dniach 12 – 14 stycznia.

Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 12 – 14 stycznia

Skoki narciarskie

Skoki narciarskie to niezwykle popularna dyscyplina w Polsce. Nasz kraj nareszcie doczekał się własnego turnieju, który został nazwany PolSKI Turniej. Przez kilka dni skoczkowie będą rywalizować na skoczniach w Wiśle, Zakopanem i Szczyrku. Cykl odbywający się w naszym kraju rozpocznie się od rywalizacji na skoczni imienia Adama Małysza. W sobotę odbędzie się pierwszy w tym sezonie konkurs duetów, a w niedzielę konkurs indywidualny.

Od Turnieju Czterech Skoczni różni się tym, że prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, a nie indywidualna. Najlepszy zespół otrzyma 50 tysięcy euro. Do końcowej klasyfikacji są wliczane skoki z oficjalnych serii – kwalifikacji i konkursów indywidualnych (końcowe noty dwóch najlepszych zawodników z danego kraju), a także punkty reprezentacji z konkursów duetów i drużynowego.

Na PolSKI Turniej trener powołał wielu zawodników. Nasz kraj reprezentować będą: Maciej Kot, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka i Jakub Wolny, a oto jak wygląda harmonogram polskiego cyklu:

Wisła (HS134)

12.01.2024 (piątek)

16:00 – Oficjalny trening

18:00 – Kwalifikacje

13.01.2024 (sobota)

15:00 – Seria próbna

16:00 – Konkurs duetów

14.01.2024 (niedziela):

15:00 – Seria próbna

16:00 – Konkurs indywidualny

Szczyrk (HS104)

16.01.2024 (wtorek)

16:00 – Oficjalny trening

18:00 – Kwalifikacje

17.01.2024 (środa)

16:30 – Seria próbna

17:30 – Konkurs indywidualny

Zakopane (HS140)

19.01.2024 (piątek)

15:30 – Oficjalny trening

18:00 – Kwalifikacje

20.01.2024 (sobota)

15:00 – Seria próbna

16:00 – Konkurs drużynowy

21.01.2024 (niedziela)

15:00 – Seria próbna

16:00 – Konkurs indywidualny

𝐙𝐚𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝ź 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭ó𝐰 𝐰 𝐬𝐤𝐨𝐤𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐎𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐃𝐨 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 🎿 Nasi skoczkowie zainaugurują pierwszy w historii PolSKI Turniej, zaś skoczkinie udadzą się do odległego Sapporo, by walczyć o pierwsze pucharowe punkty tej zimy 👊… pic.twitter.com/zSGB3I15ig — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 10, 2024

Tradycyjnie naszą zapowiedź ubogacamy o opinię Radosława Kępysa – eksperta od sportów zimowych.

Forma naszych skoczków jest mocno chwiejna, ale mimo to jesteśmy coraz bliżej TOP 10. W sobotę czeka nas pierwszy w tym sezonie konkurs duetów. Gdybyś był trenerem naszej kadry to kogo wystawiłbyś do tego konkursu i dlaczego?

Radosław Kępys: Zdecydowanie faworytem do tego, by uczestniczyć w sobotnim konkursie jest Kamil Stoch, który był najrówniej skaczącym reprezentantem Polski w Turnieju Czterech Skoczni. Nie jest to jeszcze – jak podkreśliłeś – najwyższa forma, ale daje szansę na to, że będzie lepiej. Trudno mówić o drugim zawodniku, który powinien zostać wyznaczony, ale postawiłbym na doświadczenie Piotra Żyły. Pamiętajmy, że konkursy toczą się w Polsce – nasi skoczkowie bardzo dobrze znają rodzime skocznie, do tego poniesie ich na pewno spora grupa kibiców. Atmosfera jak zawsze będzie znakomita.

Narciarstwo alpejskie

W ten weekend odbędą się kolejne zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Nasz kraj godnie z tym sezonie reprezentują Maryna Gąsienica-Daniel i Magdalena Łuczak. Obie reprezentantki regularnie punktują w zawodach najwyższej rangi.

Zmagania w narciarstwie alpejskim przeniosą się do austriackiego Altenmarkt-Zauchensee. W ich trakcie zobaczymy tylko jedną naszą reprezentantkę – Marynę Gąsienicę Daniel. Polka weźmie udział w dwóch zawodach i rywalizować będzie w slalomie gigancie. Pierwszy konkurs odbędzie się w piątek o 10:45, a drugi w niedzielę o 11:00. W sobotnim zjeździe nie zobaczmy żadnej z naszych reprezentantek.

Kolejną okazję na debiut w tym sezonie w Pucharze Świata będzie miał Michał Jasiczek. Ostatni konkurs PŚ w którym miał wystartować Polak został odwołany ze względu na niesprzyjające warunki. W niedzielę o 10:15 rozpocznie się rywalizacja w zjeździe w szwajcarskim Wegen z udziałem naszego reprezentanta.

𝐙𝐚𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝ź 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭ó𝐰 𝐰 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐭𝐰𝐢𝐞 𝐚𝐥𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐦 𝐎𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐃𝐨 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 🎿 W Altenmarkt-Zauchensee w PŚ w supergigancie powalczy Maryna Gąsienica-Daniel, zaś w slalomie w Wengen rywalizować będzie Michał Jasiczek 👊 pic.twitter.com/rZPD5ZFc4x — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 10, 2024

Maryna Gąsienica Daniel wystartuje dwukrotnie w supergigancie. Nie jest to wymarzona konkurencja Polki, ale czy biorąc pod uwagę całkiem niezłą dyspozycję, możemy spodziewać się punktów w obu rywalizacjach?

Radosław Kępys: Tak jak powiedziałeś, koronną konkurencją Polki jest slalom gigant i to tam zazwyczaj czekamy na znakomite wyniki naszej zawodniczki, choć mam wrażenie, że ostatnio być może większą uwagę przykuwa Magdalena Łuczak. Wracając jednak do Gąsienicy-Daniel, trudno liczyć na punkty w tej konkurencji, ale ważny jest sam start na najwyższym poziomie – im więcej ich, tym więcej doświadczenia, a to ważne w konkurencjach, gdzie Polka go nie ma.

Zmagania z Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim można oglądać na Eurosporcie.

Kombinacja norweska

Kombinacja norweska nie jest jeszcze aż tak popularną dyscypliną w Polsce, ale wkrótce może się to zmienić. Wszystko za sprawą rewelacyjnej Joanny Kil, która zdobywa punkty w Pucharze Świata. Polka jest w takiej dyspozycji, że TOP 10 wydaje się kwestią czasu, a w ten weekend ma aż dwie szanse, aby uplasować się w czołowej dziesiątce.

Joanna Kil rywalizować będzie w znanym przez kibiców sportów zimowych Oberstdorfie. Przed Polką dwa dni zmagań. W sobotę o 11:00 odbędą się skoki, a o 14:45 bieg. W niedzielę za to rywalizacja na skoczni rozpocznie się o 9:00, a druga część kombinacji norweskiej o 12:00.

𝐙𝐚𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝ź 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭ó𝐰 𝐰 𝐤𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐧𝐨𝐫𝐰𝐞𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐎𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐃𝐨 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 🎿 W Pucharze Świata w Oberstdorfie o kolejne punkty PŚ powalczy Joanna Kil, a w Trondheim wystartuje czterech naszych kombinatorów norweskich 🇵🇱 pic.twitter.com/fmlm2fkHyk — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 10, 2024

Po raz kolejny w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej wystartuje Joanna Kil. Polka staje się „pewniakiem” do punktowania w konkursach. Czy na horyzoncie widać Polaka lub Polkę, który mógłby regularnie zdobyć punkty Pucharu Świata w kombinacji norweskiej?

Radosław Kępys: Bardzo mnie cieszy forma Joanny Kil. Co najważniejsze, to młoda zawodniczka, która może być jedną z poważniejszych naszych szans do medalu chociażby za dwa lata na igrzyskach olimpijskich w Cortina d’Ampezzo. Na razie poza młodą kombinatorką nie mamy nadziei na to, by ktoś mógł rywalizować na najwyższym poziomie. Szczególnie martwi „upadek” męskiej kombinacji norweskiej, gdzie jeszcze jakiś czas temu na najwyższym poziomie niezłe wyniki notowali Szczepan Kupczak czy Andrzej Szczechowicz. Dziś Polaka na najwyższym poziomie nie widać.

Transmisje z Pucharu Świata w kombinacji norweskiej można oglądać na Eurosporcie.

Snowboard alpejski

Na nudę nie będą mogli narzekać zwolennicy desek. W ten weekend nasi reprezentanci wystartują w Pucharze Świata w snowboardzie alpejskim. Zawody odbędą się w szwajcarskim Scuol. O 9:30 rozpoczną się kwalifikacje, a na 13:30 zaplanowano finały w slalomie gigancie.

Nasza kadra składa się z aż pięciu zawodników. Znaleźli się w niej: Oskar Kwiatkowski, Michał Nowalczyk, Maria Bukowska-Chyc, Olimpia Kwiatkowska i Weronika Dawidek.

𝐙𝐚𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝ź 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭ó𝐰 𝐰 𝐬𝐧𝐨𝐰𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐚𝐥𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐦 𝐎𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐃𝐨 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 🏂 W Scuol w PŚ w slalomie gigancie równoległym wystartuje piątka naszych snowboardzistów z Oskarem Kwiatkowskim na czele. Nasi pojawią się również w Pucharze Europy w… pic.twitter.com/GtvtQYJvwc — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 10, 2024

W ten weekend będziemy mogli śledzić zmagania naszych snowboardzistów, którzy zdobyli już punkty w Pucharze Świata w tym sezonie. Jak oceniasz ich szanse na kolejne oczka?

Radosław Kępys: 13 stycznia najlepsi snowboardziści i najlepsze snowboardzistki świata zmierzą się w szwajcarskim Scuol. Nasz mistrz świata Oskar Kwiatkowski nie jest w bardzo zadowalającej formie na początku sezonu. Niemniej jednak trzeba liczyć na to, że forma się poprawi. Nasi pozostali reprezentanci plasują się dość daleko w kolejnych startach i nie liczyłbym na awans do 1/8 finału, od której to fazy zaczynają się główne zmagania.