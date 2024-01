Kamil Jóźwiak chce odejść z klubu. Kierunek: Turcja?

Kamil Jóźwiak chce odejść w najbliższym czasie z klubu. Taką informację przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl .Reprezentant Polski woli wrócić do Europy, a w grę wchodzi również ewentualna przygoda w lidze tureckiej.

Jóźwiak chce odejść. A kto jest chętny?

Jóźwiak od niespełna dwóch lat jest piłkarzem amerykańskiego Charlotte FC, gdzie trafił z angielskiego Derby County. Do Anglii przeniósł się z kolei z Lecha Poznań. W ciągu dwóch sezonów w Major League Soccer rozegrał 55 meczów. Strzelił łącznie cztery gole oraz zaliczył 12 asyst. Prawdopodobnie te statystyki już nie ulegną zmianie, gdyż Jóźwiak chce odejść do Europy i poszukać nowych wyzwań. Nie można powiedzieć, żeby znaczył dla amerykańskiego klubu tyle, co Świderski. Widać to też po powołaniach do reprezentacji Polski. Jóźwiak nie przekonuje w MLS, stąd stracił zaufanie. Trzeba jednak dodać, że na prawie dwa miesiące wyłączyła go z gry kontuzja oda (kwiecień-czerwiec). W USA gra się systemem rocznym (czyli wiosna-jesień).

Lech Poznań?

Niedawno mówiło się nawet o Jóźwiaku w kontekście powrotu do Lecha Poznań, z którego przecież wypłynął na szerokie wody. Potencjalny transfer uzależniony jest jednak od sytuacji Kristoffera Velde. Norweg nie może narzekać na brak zainteresowania na rynku transferowym, tweetował o nim sam Fabrizio Romano i chęć pozyskania zgłosiło chociażby OGC Nice. Na obecną chwilę nie ma porozumienia pomiędzy polskim a francuskim klubem w sprawie tego transferu. Drugim argumentem przemawiającym na niekorzyść Joźwiaka są klubowe finanse Lecha. Działacze nie są w stanie zapewnić na tyle lukratywnego kontraktu, jakiego oczekuje piłkarz.

Turcja najbardziej możliwa

Bardziej prawdopodobne wydają się być przenosiny pomocnika do Turcji – tak uważa redaktor naczelny Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk. Turecka ekstraklasa jest w ostatnich latach atrakcyjnym kierunkiem dla polskich zawodników. Obecnie w Super Lig grają: Krzysztof Piątek, Adam Buksa czy Sebastian Szymański. Zwłaszcza ten ostatni spisuje się rewelacyjnie. Jeśli Jóźwiak dołączy do rodaków, nie wypełni tym samym swojego kontraktu z Charlotte do końca. Umowa wygasa bowiem dopiero pod koniec 2025 roku.

Kamil Jóźwiak chce wrócić do Europy. Pojawiły się propozycje z Turcji, ale nie tylko. Wkrótce mogą wydarzyć się konkretne rzeczy. Transfer zimą możliwy: https://t.co/xSBwV9qbJc — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 11, 2024

Obecnie jednak nie można wskazać ewidentnego faworyta w walce o piłkarza. Na pewno Jóźwiak chce odejść do Europy. Jeśli doszłoby zamiany Ameryki Północnej na Stary Kontynent, to 22-krotny reprezentant kraju mógłby potencjalnie stanąć przed szansą pokazania się Michałowi Probierzowi z dobrej strony. Ostatni mecz w reprezentacji Jóźwiak zagrał jeszcze za kadencji Paulo Sousy, pod koniec 2021 roku. U następnych selekcjonerów nie zagrał ani jednej minuty.

Fot. PressFocus