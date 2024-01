Polskie talenty, które warto obserwować – Kacper Rajpold

Młodych talentów w sportach motorowych w Polsce nie brakuje. Wyróżniającą się postacią jest niewątpliwie Kacper Rajpold. Mimo bardzo młodego wieku ma na swoim koncie już wiele sukcesów, a światowa kariera stoi przed nim otworem. Kacper Rajpold jest zawodnikiem wspieranym przez ORLEN, co z pewnością w najbliższych latach ułatwi mu przechodzenie przez kolejne szczeble kariery. Już teraz jest Kartingowym Mistrzem Polski w klasie Micro Max. Dużym osiągnięciem dla Kacpra Rajpolda jest także trzecie miejsce w Trofeo di Primavera 2023.

Kacper Rajpold – po podbój świata kartingu

Młodzi zawodnicy ORLEN Team to grupa uzdolnionych motorsportowców, której członkowie mają potencjał, aby być sportowcami światowej klasy. Jednym z nich jest Kacper Rajpold, jedna z największych nadziei sportów motorowych w naszym kraju. Kacper niewątpliwie przejawia olbrzymi talent, a mimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów. Ściga się w kartingu, gdzie pierwsze kroki stawiają kierowcy Formuły 1. Jest to naturalna droga, aby w przyszłości ścigać się w królowej motorsportu. Kacper Rajpold jest znany nie tylko w Polsce, ale zyskuje także popularność za granicą, biorąc udział w prestiżowych zawodach kartingowych.

Wybuch talentu – pierwsze większe sukcesy w sezonie 2022

Sezon 2022 to początek wielkich sukcesów tego młodego chłopaka. Już wtedy dał się poznać jako jeden z najlepszych kierowców w Polsce. Wygrał trzy rundy Kartingowych Mistrzostw Polski. Triumfował w klasyfikacji generalnej w klasie Micro Max, a w międzyczasie rywalizował za granicą. Kalendarz startów Kacpra Rajpolda jest bardzo napięty, a młody Polak z sukcesami reprezentuje nasz kraj na obczyźnie.

Kacper zatriumfował także w serii składającej się z siedmiu cyklów – Rotax Max Challenge Poland. Zakończył zmagania ze sporą przewagą nad resztą stawki. Drugi kierowca stracił do Kacpra aż 74 punkty. Dzięki triumfowi w generalce otrzymał kwalifikację do Rotax Grand Finals w Portugalii. Na torze w Portimao zajął szóste miejsce.

Obronione mistrzostwo, pokaz talentu w Trofeo di Primavera i przełom

Niedawno zakończony sezon 2023 także był dla bohatera tekstu bardzo udany. Kacper Rajpold po raz drugi z rzędu został Kartingowym Mistrzem Polski, wyprzedzając Marka Łagana o trzy punkty. Jedną z najważniejszych informacji dla Kacpra Rajpolda było trafienie pod skrzydła ORLEN. Wsparcie firmy otworzyło przed nim wiele możliwości. Zostało to ogłoszone na profilach społecznościowych Kacpra 16 czerwca 2023 roku. Dołączył także do jednego z najlepszych zespół kartingowych we Włoszech – Babyrace Driver Academy.

Ważnym sukcesem Kacpra Rajpolda w sezonie 2023 było trzecie miejsce w Trofeo di Primavera. Wystartował także w prestiżowym IAME World Final 2023, gdzie ścigał się z najlepszymi młodymi kierowcami na świecie. Polak mógł świętować ogromny sukces, ponieważ uplasował się na trzeciej pozycji.

Śledź poczynania i progres Kacpra Rajpolda.