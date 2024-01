ŁKS ukarany przez FIFA

ŁKS ukarany został przez FIFA za to, że zalega z wypłatami. Łodzianie planowali dużą aktywność na rynku transferowym, ale muszą się wstrzymać. Klub do dzisiaj nie wypłacił byłym zawodnikom zaległych pensji, co przełożyło się na karę. Światowa organizacja poinformowała o zakazie rejestracji nowych graczy.

ŁKS ukarany, ale za co?

Cały spór toczy się wokół zaległych wypłat dla byłych graczy ŁKS-u – Mikkela Rygarda i Ricardinho. Zarówno Duńczyk, jak i Brazylijczyk występowali w łódzkim klubie w sezonach 2020/21 i 2021/22. Zawodnicy mieli problemy z regularnym otrzymywaniem pensji, a sprawę skierowali do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Sprawę wygrali, a ŁKS ukarany został surowo przez FIFA.

Aż trzy okienka?

Nagana może obowiązywać aż przez trzy okresy rejestracyjne piłkarzy, czyli – mówiąc praktycznie – trzy okienka transferowe. Trzeba jednak uspokoić kibiców ŁKS-u, ponieważ istnieje szansa na zmniejszenie kary. Sprawa jest prosta – jeśli klub ureguluje sprawy finansowe z piłkarzami, to od tego momentu będzie mógł rejestrować nowych zawodników. Kara trzech okienek transferowych bez możliwości sprowadzania nowych graczy to praktycznie paraliż zespołu, a wobec trudnej sytuacji ligowej (ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy) ŁKS po prostu nie może sobie pozwolić na taki zastój.

ŁKS odpowiada komunikatem

Do samej sytuacji odniósł się łódzki klub. Oświadczenie jest bardzo zachowawcze, ale to właśnie spokój jest najbardziej potrzebny ŁKS-owi. Tym bardziej, że w przeszłości klub również miał problemy podobnej natury i wychodził z opresji. ŁKS zaznacza, że będzie mógł podpisywać kontrakty z nowymi zawodnikami, natomiast zakaz dotyczy rejestracji zawodników.

Od października trenerem ŁKS-u jest Piotr Stokowiec. To jednak na razie nie przyniosło żadnych efektów. Łódzki klub pod wodzą nowego szkoleniowca nie wygrał jeszcze ani jednego meczu, a zdążył już ich rozegrać osiem. Sytuacja w tabeli PKO BP Ekstraklasy jest dla tego klubu dramatyczna, dlatego pilnie potrzebuje wzmocnień. Utrzymanie będzie cudem.

