Znamy terminarz ćwierćfinałów Pucharu Polski

Finał Pucharu Polski klasycznie odbędzie się w majówkę. W grze pozostało osiem drużyn. Znany jest już dokładny terminarz ćwierćfinałów Pucharu Polski. Wcześniej poznaliśmy pary, a teraz PZPN oficjalnie ogłosił daty oraz godziny poszczególnych spotkań.

Spośród ośmiu drużyn, które zakwalifikowały się do ćwierćfinału Pucharu Polski, siedem reprezentuje PKO BP Ekstraklasę. Jedynym przedstawicielem spoza najwyższej klasy rozgrywkowej jest Wisła Kraków, która od dwóch sezonów rozgrywa swoje mecze na zapleczu. ”Białą Gwiazdę”, która od niedawna ma nowego trenera, czeka pojedynek z Widzewem Łódź. We wcześniejszych fazach pokonała: Lechię Gdańsk, Polonię Warszawa oraz Stal Rzeszów. Triumf krakowskiego klubu w krajowym pucharze osłodziłby ciężkie chwile sympatykom. Wisła w poprzednim sezonie sromotnie przegrała walkę o awans w play-offie z Puszczą Niepołomice (było aż 1:4). Przed spadkiem z Ekstraklasy występowała w niej nieprzerwanie od sezonu 1997/98. W tym czasie wygrała ligę aż ośmiokrotnie, dominując w czasach ery prezesa Bogusława Cupiała. Lepszym wynikiem może pochwalić się jedynie Legia Warszawa, która zdobyła mistrzostwo dziewięć razy.

Mamy hit

Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem będzie Lech Poznań – Pogoń Szczecin. Obydwa zespoły należą do ścisłej czołówki PKO BP Ekstraklasy i są jednymi z głównych kandydatów do gry w finale. Aktualnie znajdują się kolejno na 3. i 6. miejscu w tabeli. ”Duma Pomorza” nie lubi pucharu, gdzie zwykle zwyczajnie się kompromituje. W ostatnich latach szczecinianie potrafili odpaść w pierwszych rundach np. z Bytovią Bytów, GKS-em Katowice, Stalą Mielec, czy KKS-em Kalisz. Tym razem idzie im lepiej. Wyrzucili już z rozgrywek Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Górnika Zabrze. Lech Poznań z kolei pokonał Zawiszę Bydgoszcz oraz Arkę Gdynia. Kibice „Kolejorza” mają prawo być niezadowoleni z osiągnięć swojej drużyny w aktualnym sezonie. Lech na początku rozgrywek odpadł z europejskich pucharów z niżej notowanym Spartakiem Trnava w eliminacjach do Ligi Konferencji. Nie musiał więc grać co trzy dni, a zawiódł. Do liderującego Śląska Wrocław traci osiem punktów. Dodatkowo z posadą trenera niedawno pożegnał się John van den Brom, jego miejsce do końca sezonu przejął – Mariusz Rumak. Zwycięstwo w Pucharze Polski może uratować aktualny sezon.

Terminarz ćwierćfinałów Pucharu Polski:

27 lutego, 17:30, Piast Gliwice – Raków Częstochowa

27 lutego, 20:30, Lech Poznań – Pogoń Szczecin

28 lutego, 17:30, Jagiellonia Białystok – Korona Kielce

28 lutego, 20:30, Wisła Kraków – Widzew Łódź

🆕 Przedstawiamy terminarz meczów ćwierćfinałowych Fortuna Pucharu Polski w sezonie 2023/2024! 🗓️#FortunaPucharPolski 🏆 pic.twitter.com/2RPrDLwXuW — Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) January 12, 2024

Finał Pucharu Polski zaplanowany jest na 2 maja 2024 roku.