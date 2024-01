AC Milan – AS Roma 14.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.89 AC Milan - AS Roma Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Każdy prawdziwy kibic piłkarski czeka za każdym razem na weekend. Nie tylko z tego powodu, że może odpocząć od codziennego zabiegania, ale dostaje prawdziwą dawkę w postaci ilości spotkań piłki nożnej. I nie inaczej jest tym razem, bo będzie grała na pełnych obrotach między innymi włoska Serie A. Za nami 19. kolejek i już można wyciągać wnioski: czeka na pasjonująca walka o scudetto, a w wyścigu będą brać dwa zespoły: Inter Mediolan oraz Juventus Turyn. Jednak w niedzielny wieczór 14 stycznia czeka nas hit kolejki na San Siro. AC Milan podejmie rękawice w starciu z AS Romą. Początek meczu o godzinie 20:45 i chyba nikogo nie trzeba zachęcać do oglądania tego pojedynku!

AC Milan – AS Roma – typy bukmacherskie

AS Roma Jose Mourinho nie może od początku sezonu złapać optymalnej formy. Ich najdłuższa seria zwycięstw wynosiła trzy mecze, wtedy pokonali Cagliari, Frosinone i Monzę, więc zespoły teoretycznie słabsze. Na pewno będą chcieli zapomnieć o samym starcie rozgrywek, bo przełom sierpnia i września był w ich wykonaniu tragiczny. Na pocieszenie grają w Lidze Europy i wychodząc z drugiego miejsca w grupie awansowali do 1/16 finału. Musieli uznać wyższość Slavii Praga. Jeśli nie zanotują progresu to ciężko im będzie znaleźć się w TOP 6 Serie A i europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Roma potrafiła rozbić u siebie Empoli 7:0, co jest rzadkim wynikiem, żeby za chwilę przegrać z beniaminkiem Genuą aż 1:4. Były nawet głosy, że zarząd klubu myśli nad zwolnieniem Portugalczyka, ale od 1 października zespół z Rzymu przegrał tylko trzy mecze. Goście muszą przede wszystkim poprawić grę na wyjazdach, bo mają bilans 2-2-5, czyli pięć porażek w dziewięciu meczach.

AC Milan miał wyśmienity start i długo był liderem w tabeli, było nawet sporo głosów, że dwa mediolańskie kluby stoczą bój o tytuł mistrzowski. Po pierwszych 8 kolejkach mięli tylko jedną porażkę i to jaką: w derbach z Interem aż 1:5. Na własnym stadionie podwinęła im się noga z Udinese 0:1 i Juventusem 0:1. Pozostałe siedem spotkań zakończyło się ich zwycięstwem. Na tą chwilę pozostało im umocnienie się na trzecim miejscu, czyli na najniższym stopniu podium. Fiorentina ma stratę sześciu oczek, więc nie jest to do końca bezpieczna przewaga. Patrząc na mecze bezpośrednie między tymi zespołami to naprawdę dzieje się wiele: siedem spotkań pod rząd byliśmy świadkami gola po obu stronach: 3:3, 1:2, 1:2, 3:1, 2:2, 1:1 i 1:2. Dlatego stawiam w tym meczu BTTS, bo obie strony mają czym straszyć w ofensywie.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie AC Milan – AS Roma

Statystyki na typy bukmacherskie AC Milan – AS Roma

AC Milan jest niepokonany od czterech kolejek

Do tej pory stracili na swoim stadionie cztery bramki

AS Roma w ostatnich pięciu meczach wygrała tylko raz

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Te wyniki napawają optymizmem i możemy spodziewać się kilku bramek w tym spotkaniu. A kurs w Betfanie bardzo dobry na BTTS.

Przewidywane składy na mecz AC Milan – AS Roma

AC Milan: Pena – Maignan; Calabria, Kjaer, Hernandez, Jimenez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Fot. PressFocus