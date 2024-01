Puchar Narodów Afryki 2024 – zapowiedź

W sobotę 13 stycznia rozpocznie się najważniejszy turniej piłkarski w Afryce – Puchar Narodów Afryki 2024. Gospodarzem jest Wybrzeże Kości Słoniowej, a tytułu bronić będzie Senegal. Będzie to już 34. edycja turnieju, który przynosi skrajne emocje. Jedni bardzo lubią śledzić zmagania o tytuł najlepszej drużyny w Afryce, innego zdania są trenerzy i kibice osłabionych klubów, bo turniej odbywa się w kluczowym momencie sezonu ligowego.

Puchar Narodów Afryki 2024 – gospodarz, czas rozgrywania

Puchar Narodów Afryki to turniej, w którym reprezentacje walczą o tytuł najlepszej drużyny na Czarnym Lądzie, a więc odpowiednik naszego EURO. W tym roku gospodarzem turnieju jest Wybrzeże Kości Słoniowej, choć… początkowo miała być nim Gwinea. Z racji tego, że WKS miał organizować PNA w 2021, ale zaszczyt ten przypadł Kamerunowi, to CAF zadecydowało, że Wybrzeże Kości Słoniowej zorganizuje turniej w 2023. No właśnie 2023, ale turniej rozpoczyna się 13 stycznia 2024. Oficjalną nazwą zmagań jest „Puchar Narodów Afryki 2023”, ze względu na pierwotny czas rozpoczęcia. Do przesunięcia terminu przyczyniły się niekorzystne warunki pogodowe. Rywalizacja o tytuł najlepszej drużyny w Afryce będzie trwać do 11 lutego.

Obrońca tytułu

Obrońcą tytułu jest Senegal. W 2021 roku pokonał w finale Egipt. Po jednej stronie grał oczywiście Mohamed Salah, a po drugiej między innymi Sadio Mane (wtedy kolega klubowy), Edouard Mendy, czy Kalidou Koulibaly. Po 90 minutach i dogrywce było 0:0, a o wzniesieniu trofeum zadecydowały rzuty karne. Królem strzelców został Vincent Aboubakar, który strzelił osiem goli (obecnie piłkarz Besiktasu). Wtedy też odbył się w trakcie sezonu, a konsekwencją tego była na przykład wypowiedź Aurelio De Laurentiisa, że nie zatrudni żadnego piłkarza z Afryki. Chyba, że ten odmówi gry w mistrzostwach kontynentu.

Puchar Narodów Afryki 2024 wywołuje skrajne emocje

Puchar Narodów Afryki wywołuje skrajnie emocje, nie tylko wśród kibiców, ale i trenerów. Na pewno ma specyficzny, oryginalny klimat i to go wyróżnia. Coraz więcej afrykańskich zawodników stanowi jednak o sile europejskich klubów, stąd turniej w środku sezonu wywołuje kontrowersje. Istotni piłkarze omijają mecze ligowe. Do tego równolegle będzie odbywać się Puchar Azji.. Jest to spore chociażby Liverpoolu (Salah), Brighton (Mitoma), czy Tottenhamu (Son). Wielu piłkarzy stracił Bayer Leverkusen. Sceptycznie do Pucharu Narodów Afryki podchodzi Jurgen Klopp, którego największa gwiazda jest jednocześnie reprezentantem Egiptu. Salah jest w doskonałej dyspozycji, a Liverpool jest na czele Premier League. Jurgen Klopp nie będzie mógł w newralgicznym punkcie sezonu, przez miesiąc, skorzystać ze swojej największej gwiazdy, choć to przecież klub opłaca jego pensję.

"I would be happy if they go out at the Group stage!" 😅 Jurgen Klopp jokes about his parting words to Mo Salah and Wataru Endō before they went to represent their national teams 🇪🇬🇯🇵 pic.twitter.com/6kXARrwIzK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 5, 2024

Puchar Narodów Afryki – gdzie oglądać?

Puchar Narodów Afryki można obejrzeć na platformie streamingowej MEGOGO. Koszt miesięcznej subskrybcji powinien się zamknąć w 30 złotych. Mniej więcej tyle będzie trwał cały turniej. Jeszcze poprzedni turniej o mistrzostwo Afryki był transmitowany na platformach viaplay, jednak teraz trafił pod skrzydła MEGOGO.

Puchar Narodów Afryki 2024 – zasady i terminarz

Do Pucharu Narodów Afryki przystąpią 24 kraje, które zostały wyłonione w kwalifikacjach. Podzielone są na sześć grup, po cztery w każdej. Do play-offów przechodzą dwie pierwsze drużyny z każdej z grupy i cztery najlepsze reprezentacje w klasyfikacji drużyn, które zajęły trzecie miejsce. Format jest więc identyczny, jak na mistrzostwach Europy. Następnie odbędzie się faza pucharowa (od 1/8 finału), jednak tutaj, w przeciwieństwie do Pucharu Azji, odbędzie się także mecz o trzecie miejsce.

Terminarz Pucharu Narodów Afryki przedstawia się następująco:

faza grupowa – 13 stycznia – 24 stycznia

1/8 finału – 27 stycznia – 30 stycznia

ćwierćfinały – 2 luty – 3 luty

półfinały – 7 luty

mecz o 3. miejsce – 10 luty

finał – 11 luty

Puchar Narodów Afryki 2024 – gwiazdy turnieju

Piłkarze z Afryki coraz częściej stanowią o sile europejskich klubów. Niekwestionowaną gwiazdą jest Mohamed Salah, który w tym sezonie jest w wybornej dyspozycji. Strzelił 18 goli dla Liverpoolu we wszystkich rozgrywkach. Poza Egipcjaninem będzie można także podziwiać umiejętności piłkarskie takich wielkich piłkarzy jak: Victor Osimhen (Napoli), Sadio Mane (Al Nassr), Achraf Hakimi (Maroko), Nicolas Jackson (Chelsea).

Fot. PressFocus