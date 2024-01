Newcastle – Manchester City 13.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.70 Newcastle - Manchester City City minimum 2 rzuty rożne więcej TAK Obstaw

Weekend nadszedł wielkimi krokami, a to oznacza jedno: będziemy się delektować wieloma meczami, takimi jak Newcastle – City i będzie mało czasu na zrobienie sobie kawki czy oderwanie wzroku od telewizora. Tutaj zajrzymy do Anglii, a konkretnie do Premier League, bo tam będzie naprawdę dużo się działo. Na razie przewodzi Liverpool, który złapał odpowiednią formę i będzie chciał za wszelką cenę uciekać najgroźniejszym rywalom. Trzeba jednak pamiętać, że za plecami jest Arsenal i Manchester City, więc każdy błąd może ich sporo kosztować. Jak poradzą sobie Obywatele w delegacji? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Newcastle – Manchester City – typy bukmacherskie

Newcastle ostatnio drugi raz złapało dołek i w efekcie finalnym spadło na 9. miejsce w tabeli. Przegrali cztery ostatnie mecze z pięciu, a udało się tylko pokonać Fulham na swoim stadionie 3:0. Porażki zanotowali z Tottenhamem 1:4 i w tym meczu najlepiej się nie zaprezentowali, sensacyjnie z beniaminkiem Luton Town 0:1, 1:3 z Nottingham Forest oraz 2:4 w ostatniej kolejce z Liverpoolem. To nie wygląda najlepiej, ale każda seria się kiedyś kończy i przełamanie na tle takiego silnego rywala byłoby naprawdę sporym osiągnięciem.

Manchester City aktualnie zajmuje 3. miejsce i goni „The Reds”, chociaż zadanie do najłatwiejszych nie należy, bo podopieczni Jurgena Kloppa są w wysokiej formie. City niedawno miało serię czterech kolejnych spotkań bez zwycięstwa: wszystko zaczęło się od remisu z Chelsea po szalonym meczu 4:4, potem 1:1 z Liverpoolem przed własną publicznością, następnie kolejny hokejowy wynik i podział punktów z Tottenhamem 3:3, a na koniec porażka w Birmingham z Aston Villą 0:1. Po męczarniach pokonali Luton 2:1 i wydawało się, że wszystko wraca na właściwe tory, a tutaj kolejna strata punktów: 2:2 z Crystal Palace.

To będzie pojedynek w ramach 21. kolejki angielskiej Premier League, więc jesteśmy już za półmetkiem sezonu. Jakości na pewno nie zabraknie na boisku, ponieważ to mecz pomiędzy rewelacją poprzedniego sezonu – Newcastle United, które zajęło 4. miejsce i miało zaszczyt grać w Lidze Mistrzów, chociaż trafili do grupy śmierci, ale jak na debiut wypadli naprawdę bardzo dobrze. O Manchesterze City za dużo pisać nie trzeba, bo zdominowali całkowicie kampanię 22/23: tytuł mistrzowski, triumf w Lidze Mistrzów oraz Puchar Anglii. Pełna dominacja, chociaż aktualnie ciężko będzie im powtórzyć to osiągnięcie. Rywalizacja Newcastle z City zapowiada się znakomicie.

Moim zdaniem goście będą bardziej zaangażowani w ataku, co powinno przełożyć się na stałe fragmenty gry z rogu boiska. City potrafi kontrolować grę przez większość meczu, więc gospodarze nie powinni zbyt często wchodzić w ich pole karne. Typuję, że Obywatele zdobędą minimum dwa rzuty rożne więcej od swojego rywala po kursie @1.70.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Newcastle – Manchester City

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Newcastle – Manchester City. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Kurs na trafienie do siatki przez Juliana Alvareza wynosi @2.43.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Newcastle – Manchester City

Newcastle wygrało tylko raz w ostatnich pięciu meczach

City ostatni raz przegrało 6. grudnia

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach tych drużyn tylko raz zanotowano BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Newcastle – Manchester City