Manchester United – Tottenham 14.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.72 Manchester United - Tottenham Poniżej 11.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

W najbliższy weekend Manchester United zmierzy się z Tottenhamem Hotspur na Old Trafford. Gospodarze zajmują obecnie dziewiąte miejsce w ligowej tabeli, natomiast goście piąte. Wyścig o miejsca gwarantujące grę w europejskich pucharach nabiera tempa, a zwycięstwo w tym meczu którejś z drużyn może przesunąć ją o dwa miejsca, pod warunkiem, że kilka innych wyników pójdzie po myśli. Kto będzie się cieszył po końcowym gwizdku? Zapraszam na bukmacherską analizę tego pojedynku.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start⬅️

Manchester United – Tottenham – typy bukmacherskie

Manchester United miał do tej pory mieszany sezon, ale większość osób związanych z klubem prawdopodobnie zgodzi się, że daleko mu do najlepszej formy. W pierwszych 20 meczach w tym sezonie zdobył 31 punktów i już ma dziewięć punktów straty do czołowej czwórki. Ostatni mecz ligowy „Czerwone Diabły” przegrały na wyjeździe 1:2 z Nottingham Forest. Wynik ten oznaczał ich trzecią porażkę w ostatnich pięciu meczach ligowych. W tym czasie wygrali tylko raz, pokonując na swoim stadionie Aston Villę 3:2. Zdołali też zapewnić sobie miejsce w czwartej rundzie Pucharu Anglii po zwycięstwie 2:0 nad Wigan Athletic w zeszłym tygodniu, ale nie przekonali. Mimo to, bukmacherzy uznali United za nieznacznego faworyta w tym meczu.

Z kolei Tottenham Hotspur zakończył 2023 rok w dobrej formie. Wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów w roku, przegrywając w tym czasie tylko raz z Brighton&Hove Albion. Podobnie jak ich dzisiejsi przeciwnicy, Spurs również zapewnili sobie awans do czwartej rundy Pucharu Anglii, pokonując u siebie Burnley 1:0. Pomimo kontuzji kilku zawodników w różnych momentach sezonu, Spurs zdobyli 39 punktów w 20 dotychczasowych meczach ligowych i tracą zaledwie sześć do lidera ligi, Liverpoolu. Poza domem zanotowali w tym sezonie mają bilans 5-3-2. Poprzedni mecz pomiędzy tymi zespołami Spurs wygrali 2:0 w sierpniu.

Manchester United znajduje się obecnie w trudnej sytuacji, ponieważ brakuje kilku kluczowych graczy, przez co ma trudności z ustabilizowaniem formy. Spurs pod wodzą Ange Postecoglou są bardzo ofensywną drużyną. Naprawdę nie wiadomo, czego się ostatnio spodziewać po którejś z tych drużyn, ale biorąc pod uwagę ich słabości w defensywie, uważam, że w tym meczu padną bramki. W ostatnich 10 spotkaniach tych drużyn za każdym razem padały przynajmniej dwie bramki. Jak ktoś ma już je zdobywać, to Richarlison, który przeżywa w ostatnim czasie renesans formy. W poprzednich sześciu spotkaniach zdobył pięć bramek. Pod nieobecność kapitana- Heung min Sona – to na nim będzie spodziewać odpowiedzialność zdobywania bramek. W tym meczu można spodziewać się również żółtej kartki ze strony Bruno Fernandesa, który jest niezwykle impulsywnym zawodnikiem. W samej lidze zebrał już ich już siedem, przez co pauzował w meczu z Liverpoolem.

Moim zdaniem walka powinna toczyć się głównie w środku boiska, a jedni i drudzy nie będą notorycznie przebywać w polu karnym rywala. Z tego powodu typuję under 11.5 rzutów rożnych po kursie @1.72. W tym przypadku uważam, że linia jest trochę za wysoka.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester United – Tottenham

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, w tym przypadku pojedynku Manchester United – Tottenham. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Kurs na trafienie do siatki przez Marcusa Rashforda wynosi @2.73, a Richarlisona @3,05



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Tottenham

Manchester w ostatnich czterech meczach zanotował dwie porażki i dwa zwycięstwa

Tottenham wygrał pięć z ostatnich sześciu spotkań

W ostatnich sześciu bezpośrednich pojedynkach tych drużyn w co drugim padł BTTS.

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Manchester United – Tottenham