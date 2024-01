Skrzydłowy poparł zbrodniarzy. Stracił pracę i… wolność

Starcia na Bliskim Wschodzie trwają od 7 października i nadal nie wiadomo, kiedy sytuacja w tym rejonie świata się uporządkuje. Izraelski skrzydłowy Antalyasporu, Segiv Jehezkel, postanowił jednak, że zgłosi swoją kandydaturę do piłkarskiego klauna sezonu 2023-24. Kolega klubowy Adama Buksy oraz Jakuba Kałuzińskiego opinię publiczną w Turcji zaszokował swoim zachowaniem w niedzielnym meczu z Trabzonsporem.

Po swojej bramce – zszokował kwestią swojego bandażu, który miał na ręce. Napisał sobie na nim „100 dni, 7.10”. Obok dorysował gwiazdę Dawida. Sprawa zbulwersowała turecką ludność. Data ta bowiem jest początkiem wojny palestyńsko-izraelskiej, a dokładnie mówiąc – dniem ataku Hamasu na społeczeństwo w Izraelu, w którym zginęło ponad 1000 izraelskich cywilów, w tym dzieci. Wcześniej zignorował minutę ciszy poświęconą zamordowanym w Strefie Gazie Palestyńczykom.

Turecki minister sprawiedliwości Yilmaz Tunc skomentował całą sprawę:

Widziałem obrzydliwe poparcie Sagiva Jehezkela dla masakry, której dokonuje Izrael w Strefie Gazy. Prokurator w Antalyi wszczyna przeciwko niemu śledztwo w związku z obrazą uczuć społecznych. Ponownie potępiam masakrę, której Izrael dokonuje na Palestyńczykach od 100 dni

Dodał też, że zawsze będą oni wspierać uciskanych Palestyńczyków. Jehezkel, decyzją prezydenta klubu, został wykluczony ze składu. Antalyaspor opublikował oświadczenie w tej sprawie:

Sagiv Jehezkel, który zachował się wbrew narodowym wartościom naszego kraju, dzieląc się treścią na swoim nadgarstku po strzeleniu gola w 68. minucie w meczu, który rozegraliśmy z Trabzonsporem, został wykluczony ze składu przez zarząd. Zarząd nigdy nie pozwoli na zachowania przeciwko wrażliwościom naszego kraju, nawet jeśli może mieć to wpływ na mistrzostwa lub puchar.

Turecka federacja piłkarska (TFF) uznała w swoim oświadczeniu że odsunięcie ze składu piłkarza to właściwe zachowanie. Sam Jehezkel został oskarżony przez Biuro Prokuratora Generalnego w Antalyi o „publiczne podżeganie opinii publicznej do nienawiści i wrogości”. W niedzielę został też zatrzymany, o czym poinformował czołowy turecki newsman sportowy, Yagiz Sabuncuoglu.

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı. (AA) — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 14, 2024

Niedawno w Niemczech miała miejsce dość podobna sytuacja. Anwar El Ghazi publicznie poparł Palestynę. W związku z tym, FSV Mainz postanowiło rozwiązać z nim umowę.

Jehezkel trafił do Turcji latem 2023 roku z Hapoela Beer-Szewa za 850 tysięcy euro. 28-latek jest ośmiokrotnym reprezentantem Izraela. W lipcu 2022 roku zagrał przeciwko Cracovii w sparingowym meczu na stadionie przy ul. Kałuży, a w ubiegłym roku był klubowym kolegą Patryka Klimali. W izraelskim klubie miał swego czasu starcie na jednym z treningów z … Josue Pesqueirą, co poskutkowało późniejszym transferem Portugalczyka do Legii Warszawa, jak informował Piotr Kamieniecki na łamach TVP Sport w 2021 roku.

Fot. Antalyaspor