Dwa kluby z Premier League pod lupą. Możliwe kolejne kary

Dwa kluby z Premier League mogą mieć problem. Angielskie media donoszą, że doszło do złamania zasad ligi, dotyczących nieprawidłowości finansowych. Potencjalne konsekwencje mogą czekać Everton oraz Nottingham Forest. Dla „The Toffees” byłaby to już druga kara w tym sezonie z powodu braku dopilnowania klubowego budżetu.



Dwa kluby z Premier League ukarane… po zakończeniu sezonu?

Możliwe są kolejne sankcje dla wymienionych klubów z Premier League. Jest to podyktowane naruszeniem zasad dotyczących zysków oraz zrównoważonego rozwoju ligi. Każdy klub występujący w angielskiej ekstraklasie musiał złożyć swoje sprawozdania finansowe za sezon 2022/2023. Termin na składanie dokumentów upłynął 31 grudnia. Wnioski były analizowane przez odpowiednie organy. Sprawdzali, czy wszystko mieści się w granicach normy (mają na to 14 dni). Wygląda na to, że dwa kluby nie spełniły wymogów ligi. Są to Everton oraz Nottingham Forest. Zdaniem portalu „The Athletic”, obie drużyny spodziewają się stosownego komunikatu od włodarzy Premier League już w poniedziałek, czyli dzisiaj.

Everton and Nottingham Forest are expecting to be referred to an independent commission over breaches of the Premier League’s profitability and sustainability regulations (PSR).#EFC | #NFFC More from @David_Ornstein ⬇️ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 14, 2024

Everton znowu ukarany?

Gdyby kara została wyegzekwowana, byłaby to już druga sankcja dla Evertonu w tym sezonie. W listopadzie minionego roku został ukarani odjęciem aż 10 punktów w Premier League. Pod względem redukcji „oczek”, była to najbardziej dotkliwa kara w historii ligi. Powodem było złamanie zasad Finansowego Fair Play z sezonu 2021/2022. Everton miał być wcześniej wielokrotnie informowany, co mu grozi. Teraz jest tuż nad strefą spadkową, choć wygrał osiem meczów w tym sezonie. Odjęcie punktów rozzłościło podopiecznych Seana Dyche’a i poskutkowało między innymi… czterema zwycięstwami z rzędu (Nottingham, Newcastle, Chelsea, Burnley). „Sroki” zmiażdżyli aż 3:0. Mimo nałożenia tej kary, klub wciąż nie jest w stanie zmieścić się w wyznaczonych limitach, co potencjalnie może skutkować kolejnymi sankcjami. Everton na początku grudnia złożył apelację do przewodniczącego panelu sądowego Premier League w sprawie listopadowych -10 punktów.

Forest i szaleństwo zakupowe

W przypadku Nottingham Forest mamy do czynienia z wyjątkowo dużymi „zakupami”. Już w pierwszym sezonie po powrocie do Premier League, klub pozyskał blisko 30 (!) nowych piłkarzy. Na bardzo długiej liście można było zobaczyć takie nazwiska: Andre Ayew, Wayne Hennessey, Jesse Lingard, Morgan Gibbs-White, Serge Aurier, czy Keylor Navas. Łącznie Nottingham Forest wydało ponad 200 milionów euro na transfery. Nie chodzi jednak o samo kupno zawodników, ale także ich pensje. Zgodnie z przepisami PSR ligi, kluby mogą stracić maksymalnie 105 milionów funtów (134 milionów dolarów) na sezon w trzyletnim cyklu sprawozdawczym. Kluby mają czas na złożenie wyjaśnień do 24 maja, czyli pięć dni po zakończeniu obecnego sezonu Premier League. Zatem potencjalne konsekwencje, jakie mogą ponieść Everton oraz Nottingham Forest… możemy poznać dopiero w nowym sezonie.