Sporty zimowe: przeciętny start skoczków w Wiśle

Sporty zimowe to nie tylko skoki narciarskie, choć to one głównie rozgrzewają Polaków. Ten weekend był solidny w wykonaniu naszych reprezentantów, ale brakowało miejsc w czołówce. Kolejny punkty w PŚ dopisali skoczkowie, ale dobrze zaprezentowała się Joanna Kil, a kilka oczek z Austrii wywiozła także Maryna Gąsienica Daniel. Nie możemy też narzekać na dyspozycję snowboardzistów. Zapraszam na podsumowanie występów Polaków w sportach zimowych.

Skoki narciarskie

Obecny sezon w skokach narciarskich wciąż jest trudny dla naszych reprezentantów. W dalszym ciągu brakuje ustabilizowanej formy i nawet trudno wskazać lidera naszej kadry. W sobotnim konkursie duetów udział wzięli Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Panowie „wyskakali” szóstą pozycję, co jest solidnym wynikiem. Konkurs obfitował w bardzo dalekie skoki, padł w nim rekord skoczni. 144.5 metra skoczył Andreas Wellinger.

𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 𝐧𝐚 𝟔. 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐮 𝐰 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢𝐞 𝐝𝐮𝐞𝐭ó𝐰 𝐰 𝐖𝐢ś𝐥𝐞 🇵🇱 Reprezentacja Polski z Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą w składzie zajęła 6️⃣. pozycję w konkursie duetów w ramach PolSKIego Turnieju w Wiśle 🇵🇱 Już jutro o 16:00 na skoczni im. Adama Małysza… pic.twitter.com/6wsttAlEqv — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 13, 2024

W niedzielę odbył się konkurs indywidualny. Aż czterech Polaków znalazło się w punktowanej trzydziestce. Poza nią znalazł się jednak Kamil Stoch, który zakończył rywalizację na 32. pozycji. Prawo do udziału w drugiej serii wywalczyli: Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki.

Druga seria była udana dla Żyły i Wąska, którzy poprawili swoje pozycje. Piotr ukończył zmagania na 14. pozycji, a Wąsek był 21. Zniszczoł spadł na 20. lokatę, a Dawid Kubacki musiał zadowolić się zajęciem 25. miejsca. Wciąż czekamy na naszego skoczka w TOP10.

𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫 Ż𝐲ł𝐚 𝐧𝐚𝐣𝐥𝐞𝐩𝐬𝐳𝐲𝐦 𝐳 𝐏𝐨𝐥𝐚𝐤ó𝐰 𝐰 𝐧𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐞𝐥𝐧𝐲𝐦 𝐏Ś 𝐰 𝐖𝐢ś𝐥𝐞 🇵🇱 Piotr Żyła osiągnął najlepszy wynik spośród Biało-Czerwonych zajmując 1️⃣4️⃣. pozycję w konkursie indywidualnym w Wiśle w ramach PolSKIego Turnieju 🏆 Zwyciężył dziś Ryoyu… pic.twitter.com/kBPA0YSMqz — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 14, 2024

Kolejne skoki w ramach PolSKIego Turnieju już we wtorek. Odbędą się wtedy kwalifikacje do środowego konkursu indywidualnego w Szczyrku.

Skoki narciarskie 2023/24 – miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej

Piotr Żyła – 23.

Dawid Kubacki – 26.

Kamil Stoch – 27.

Aleksander Zniszczoł – 34.

Paweł Wąsek – 35.

Narciarstwo alpejskie

W ten weekend mieliśmy śledzić zmagania dwóch naszych alpinistów. No właśnie, alpinistów, a nie alpinistek, bo poza Maryną Gąsienicą Daniel, startować miał także Michał Jasiczek. Ostatecznie jednak tylko Polka rywalizowała w zawodach Pucharu Świata

Maryna Gąsienica Daniel startowała w piątek i niedzielę. W piątkowym supergigancie zdobyła kolejne punkty w Pucharze Świata. Uplasowała się na 20. pozycji. Niedzielne zmagania były dla Polki mniej udane. Zajęła 31. miejsce, a do punktowanej pozycji straciła jedynie 0.05 sekundy.

𝐌𝐚𝐫𝐲𝐧𝐚 𝐆ą𝐬𝐢𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚-𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐰 𝐜𝐳𝐨ł𝐨𝐰𝐞𝐣 “𝟐𝟎”𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐮 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐰 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞 💪 Nasza alpejka zajęła 2️⃣0️⃣. miejsce w supergigancie w austriackim Altenmark-Zauchense 🇦🇹 Polka do zwyciężczyni Cornelie Huetter straciła 1,53 sekundy… pic.twitter.com/lagnXOolVg — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 12, 2024

Narciarstwo alpejskie 2023/24 – miejsca Polek w klasyfikacji generalnej

Maryna Gąsienica Daniel – 47.

Magdalena Łuczak – 68.

Kombinacja norweska

Jedyną naszą reprezentantką w kombinacji norweskiej jest Joanna Kil. Polka wystartowała w obu konkursach Pucharu Świata i potwierdziła dobrą dyspozycję, dwukrotnie punktując. Joanna po sobotnim skoku była na 25. pozycji. Zdołała jednak się poprawić i po biegu na pięć kilometrów awansowała jeszcze o cztery lokaty.

𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐢𝐥 𝐳𝐚𝐣ęł𝐚 𝟐𝟏. 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞 𝐰 𝐳𝐚𝐰𝐨𝐝𝐚𝐜𝐡 𝐤𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐧𝐨𝐫𝐰𝐞𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣 𝐰 𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐳𝐞 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐰 𝐎𝐛𝐞𝐫𝐬𝐭𝐝𝐨𝐫𝐟𝐢𝐞 🏆 🇩🇪 Wygrała reprezentantka Norwegii – Mari Leinan Lund z wynikiem 14:46, która była również najlepsza… pic.twitter.com/GinAdQ48Av — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 13, 2024

Bardziej udane w wykonaniu Polki były niedzielne zawody. Zakończyła je na 16. miejscu! Skok był odrobinę lepszy niż w sobotę i pozwolił jej uplasować się na 24. lokacie. Po udanym biegu awansowała tym razem aż o osiem pozycji. Jak podkreślił PZN, to jej drugi najlepszy wynik w karierze!

𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐢𝐥 𝘇 𝗱𝗿𝘂𝗴𝗶𝗺 𝗻𝗮𝗷𝗹𝗲𝗽𝘀𝘇𝘆𝗺 𝘄𝘆𝗻𝗶𝗸𝗶𝗲𝗺 𝘄 𝗸𝗮𝗿𝗶𝗲𝗿𝘇𝗲! 🏆 Nasza reprezentantka zajęła 1️⃣6️⃣. miejsce w zawodach kombinacji norweskiej w Pucharze Świata w Oberstdorfie 🇩🇪 Jedyna Polka w klasyfikacji konkursowej PŚ skończyła zawody biegowe… pic.twitter.com/xUCq4fjjnf — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 14, 2024

Kombinacja norweska 2023/24 – miejsce Kil w klasyfikacji generalnej

Joanna Kil – 17. miejsce

Snowboard alpejski

W ten weekend o punkty Pucharu Świata walczyli snowboardziści w snowboardzie alpejskim. Nasi reprezentanci pokazali się z całkiem dobrej strony. Wysoko, bo na 16. miejscu, zawody ukończyła 17-letnia Weronika Dawidek. Oskar Kwiatkowski otarł się za to o ćwierćfinał. Zajął 13. miejsce, a do awansu zabrakło mu 0.02 sekundy.

𝐖𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐃𝐚𝐰𝐢𝐝𝐞𝐤 𝐧𝐚 𝟏𝟔. 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐮 𝐰 𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐳𝐞 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐰 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥 🏂 Nasza snowboardzistka jako jedyna z Polek 🇵🇱 awansowała do 1/8 finału slalomu giganta równoległego w Scuol 🇨🇭, w którym zajęła 16. miejsce 👏 Dla 17-latki jest to… pic.twitter.com/OeuxZoR5MK — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 13, 2024

Materiał powstał we współpracy z ORLEN

Fot. PressFocus