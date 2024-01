Legia Warszawa robi porządki. Kolejni piłkarze na wylocie

Legia Warszawa robi porządki podczas zimowego okienka transferowego. Z drużyną pożegnali się już piłkarze, którzy nie dostawali większej szansy na grę – Lindsay Rose czy Robert Pich. Jak informują media, kolejnymi zawodnikami, którzy opuszczą ,,Wojskowych” (tym razem na zasadzie wypożyczenia) są: Makana Baku oraz Igor Strzałek.

Legia Warszawa jest niezwykle aktywna podczas zimowego okienka transferowego. Ryoya Morishita to pierwszy w historii Samuraj w drużynie „Wojskowych”. Przybył na zasadzie wypożyczenia z japońskiego Nagoya Grampus. Głównym celem jest jednak wietrzenie szatni z piłkarzy, którzy nie dostawali zbyt wielu szans na grę. Z zespołem pożegnali się już: Lindsay Rose, Robert Pich oraz Patryk Sokołowski. Wszyscy zawodnicy rozgrywali mecze w rezerwach, które występują na III poziomie rozgrywkowym. Z powodu braku gry w pierwszym zespole rozwiązali kontrakty za porozumieniem stron.

Wiele wskazuje na to, że Legia Warszawa na tym nie poprzestała. W dalszym ciągu robi porządki w szatni. Jak informują media, z zespołem niedługo pożegnają się Makana Baku oraz Igor Strzałek. Mają oni jednak odejść na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu.

🆕Igor Strzałek blisko przenosin z Legii Warszawa do Stali Mielec na zasadzie półrocznego wypożyczenia @PilkaNozna_pl @PrawdaFutbolu — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) January 15, 2024

Makana Baku trafił do „Legionistów” ze sporymi oczekiwaniami. Kibice Ekstraklasy doskonale pamiętają zapewne jego występy w Warcie Poznań, gdzie był prawdziwym liderem zespołu. Po powrocie do naszej ligi w 2022 roku, Niemiec kompletnie nie wypalił w stołecznym zespole. W 40 spotkaniach zdobył zaledwie jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Teraz zostanie wypożyczony do greckiego OFI Kreta z nadzieją na odbudowanie się.

Igor Strzałek postrzegany jest jako jeden z większych talentów w zespole Legii Warszawa. 19-latek jak do tej pory wystąpił w 10 meczach. We wszystkich meldował się jednak z ławki rezerwowych i to na ostatnie minuty. Mimo sporego potencjału, trener Kosta Runjaić nie daje pomocnikowi zbyt wielu szans. W trosce o jego rozwój, klub zdecydował się na wypożyczenie. Niebawem powinna ukazać się oficjalna informacja wypożyczenia Strzałka do Stali Mielec, gdzie z pewnością otrzyma więcej minut na boisku.

Jasna jest również sytuacja Bartosza Slisza. Pomocnik odchodzi do Atlanty United. W ostatniej rundzie był bardzo chwalony za swoje występy, co przykuło uwagę wielu klubów. Slisz zaczął być w 2023 roku regularnie powoływany do reprezentacji Polski, zagrał np. 90 minut z Czechami.

