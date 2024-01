Gwiazda Górnika Zabrze odchodzi. Do… pogromcy polskich klubów

Daisuke Yokota to gwiazda Górnika Zabrze, a w zasadzie już… była gwiazda. Został właśnie zaprezentowany przez KAA Gent jako nowy zawodnik. Japończyk przenosi się do Belgii na zasadzie transferu definitywnego.

Gwiazda Górnika odchodzi za dwa miliony

Fani Górnika powinni jednak pamiętać o tym, że kwota nie trafi w całości na konto klubu z górnego Śląska. Aż 30% sumy należy się poprzedniemu klubowi 23-latka, łotewskiej Valmierze. Biorąc pod uwagę, że Zabrzanie zapłacili za niego tylko 30 tysięcy euro, to wciąż niezły zarobek. Tym bardziej, że klub boryka się ostatnio z kłopotami finansowymi. Rozmowy trwały kilka tygodni i zakończyły się sukcesem.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę podpisać kontrakt z KAA Gent. To czołowy klub i wielka okazja, którą zamierzam złapać oburącz. Dlatego nie mogę się doczekać założenia nowej koszulki. Chcę też bardzo podziękować mojemu byłemu klubowi, Górnikowi Zabrze, i jego kibicom za cudowny czas, jaki tam spędziłem’

Powiedział Yokota w pierwszym komunikacie.

„Daisuke! Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze, do zobaczenia!” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie Górnika Zabrze.

Ekstraklasa traci kolejną gwiazdę

Styczeń 2024 to prawdziwa odwilż, jeśli chodzi ekstraklasowe ubytki. Dopiero co został potwierdzony transfer Bartosza Slisza do Atlanty United. Teraz Polskę opuszcza kolejna wyróżniająca się postać. Japończyk w rundzie jesiennej był wiodącą postacią Górnika. W 18 spotkaniach trafił do siatki siedem razy. Miał na koncie dwa dublety – w Łodzi przeciwko ŁKS-owi, ale najbardziej pamiętany jest przede wszystkim ten przeciwko Rakowowi. Zaliczył też jedną asystę. To spora strata nie tylko dla Górnika, ale i całej ligi. Yokota tej jesieni zaskarbił sobie sporą sympatię fanów „Górników”. Można powiedzieć, że od końcówki października wręcz „wymiatał”.

KAA Gent: kat polskich klubów

Klub z Gandawy może się śnić naszym pucharowiczom po nocach niczym Gary Lineker reprezentacji Polski z 1986. W ostatnich trzech sezonach dwukrotnie wyrzucał naszych za burtę. Najpierw w fazie play-off do Ligi Konferencji 2021/22 pokonał Raków, (0:1, 3:0) A w trwającym sezonie rozprawił się z Pogonią Szczecin (fatalny mecz Bartosza Klebaniuka – 5:0 i 1:2)

Gent to uznana marka. Aż 11 razy triumfowali w lidze. Teraz zajmują trzecie miejsce w tabeli ze stratą 10 punktów do Royale Union Saint-Gilloise. Yokota będzie miał szansę pokazać się w pucharach. W 1/16 finału Ligi Konferencji Europy jego nowa drużyna zmierzy się z Maccabi Hajfa.

Fot. PressFocus