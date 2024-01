Marco Reus wróci na stare śmieci?

Marco Reus jest żywą legendą Bundesligi. Pomocnik przez całą swoją karierę związany jest z ligą niemiecką, w której wypracował sobie wizerunek jednego z najlepszych piłkarzy ligi ostatniego dziesięciolecia. Według niemieckich mediów, Reus niedługo może powrócić do Borussii Moenchengladbach, z której odszedł w 2012 roku.

Transfer z Borussii do Borussii …. znowu?

W trakcie seniorskiej kariery Marco Reus był związany tylko z dwoma klubami: Borussią Moenchengladbach oraz Borussią Dortmund. W tym pierwszym zespole reprezentant Niemiec grał do 2012 roku, kiedy to przeniósł się właśnie na Signal Iduna Park. W pierwszym sezonie z Borussią Dortmund, którą prowadził wówczas Juergen Klopp, dotarł do finału Ligi Mistrzów. Zdobył z tym klubem dwukrotnie Puchar Niemiec oraz trzykrotnie Superpuchar Niemiec. Choć jest to gracz podatny na kontuzje – w drużynie z Dortmundu uzbierał 410 meczów. Strzelił w nich 167 goli oraz 124 razy asystował przy trafieniach kolegów. Obecny sezon to sześć bramek i trzy asysty Reusa we wszystkich rozgrywkach. Wygląda jednak na to, że Marco Reus będzie miał jeszcze tylko pół roku na to, aby te statystyki jeszcze bardziej wyśrubować w Dortmundzie.

Marco Reus' contract expires in the summer. A further contract extension is unlikely. But it is not unlikely that he could continue to play in the Bundesliga. 🗞 @SPORTBILD #BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) January 16, 2024

Jak podaje niemiecki dziennik Sport Bild, Reus może przenieść się po zakończeniu tego sezonu do klubu, w którym pokazał się szerszej publiczności. Jednym z powodów potencjalnej zmiany pracodawcy jest pogorszenie relacji na linii zawodnik-klub. Choć Marco Reus zgodził się na obniżkę pensji w Borussii Dortmund, to brak chęci do dalszej współpracy może być czynnikiem decydującym. Sam zawodnik natomiast nie jest zainteresowany kontynuowaniem swojej kariery za granicą (w Stanach Zjednoczonych czy Arabii Saudyjskiej). Pragnie wciąż rywalizować na najwyższym poziomie, stąd też zależy mu na pozostaniu w ojczyźnie.

Reprezentant Niemiec niedawno też po raz drugi został ojcem, co powoduje, że podróżowanie między państwami czy kontynentami jest ostatnią rzeczą, którą chciałby robić w obecnych realiach. Jest to kolejny argument, który zwiększa szanse na sentymentalny powrót do Moenchengladbach.

Jeśli Marco Reus zostanie piłkarzem Gladbach po zakończeniu tego sezonu, wróci do klubu po 12 latach. W barwach Borussii Muenchengladbach wystąpił 109 razy, strzelając łącznie 41 goli oraz popisując się 29 asystami.

Fot. PressFocus