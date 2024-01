De Rossi tymczasowym trenerem Romy

Daniele De Rossi znany ze swojej waleczności, zaangażowania i przywiązania do Romy wraca do domu. Po nieudanej przygodzie w SPAL Ferrara, legenda „Giallorossich” obejmuje on wakat na stanowisku trenera Romy, co wczesnym popołudniem ogłosił we wtorek klub.

Wakat został pozostawiony dziś rano przez Mourinho, który został zwolniony przez rodzinę Friedkinów z racji niezadowalających wyników w tym sezonie. Klub poinformował o tym w oficjalnym oświadczeniu we wtorkowe przedpołudnie. Mourinho prowadził klub od 2021 roku i doprowadził go do dwóch europejskich finałów – w 2022 wygrał Ligę Konferencji po pokonaniu Feyenoordu 1:0, rok później przegrał w kontrowersyjnych okolicznościach po karnych finał Ligi Europy z Sevillą. Zostawia on klub na 9. miejscu w Serie A i w 1/16 finału Ligi Europy.

De Rossi zanim objął drużynę ze Stadio Paolo Mazza, przez kilkanaście miesięcy pracował przy seniorskiej kadrze Włoch. Był zarówno jednym z asystentów Roberto Manciniego w okresie przygotowań do mistrzostw Europy, które później Włosi wygrali (marzec- sierpień’21), jak i asystentem technicznym męskich drużyn narodowych od U15 do U20 (sierpień’21- styczeń ’22). Do sztabu Manciniego wrócił w styczniu 2022 roku i był nim do października tego roku, do momentu objęcia zespołu Serie B.

117-krotny reprezentant Włoch w SPAL wytrzymał siedemnaście spotkań, z czego wygrał zaledwie trzy. Objął klub po Roberto Venturato jesienią 2022 roku. Wtedy drugoligowa drużyna finalnie spadła do Serie C, ale już z innym trenerem – Massimo Oddo, który zastąpił legendę Romy. De Rossi od września 2023 roku ma licencję UEFA Pro, jest absolwentem szkoły trenerskiej w Coverciano.

W październiku 2023 roku o trenerze De Rossim na kanale Meczyki wypowiedział się reprezentant Polski i jego były podopieczny, Patryk Peda:

„Jako osoba to wzór w każdym aspekcie. Gdy odchodził, płakali nawet ci piłkarze, którzy nie grali. Jest wyrozumiały, ale gdy miał powiedzieć co leżało mu sercu to mówił to na głos”

Fot. PressFocus