Olbrzymie zmiany w Zagłębiu Sosnowiec

Zmiany, zmiany w Zagłębiu Sosnowiec… Poza sensacyjnym przejęciem części udziałów przez Rafała Collinsa oraz zatrudnieniu dyrektora sportowego, teraz nadszedł czas na roszadę na stanowisku trenera. Nowym szkoleniowcem klubu z Sosnowca został Aleksandr Chackiewicz.

Ekspresowe zmiany w Zagłębiu Sosnowiec

W ostatnich dniach w Zagłębiu Sosnowiec wiele się dzieje, delikatnie mówiąc. W poniedziałek gruchnęła dosyć niespodziewana informacja, że 0,74% udziałów klubu przejął Rafał Collins, znany z programów telewizyjnych takich jak np. „Odjazdowe bryki braci Collins”. Ku zdziwieniu, celebryta został odpowiedzialny… za pion sportowy Zagłębia. Z czasem ma on przejąć większą ilość akcji, gdy tylko będą one dostępne do nabycia.

Nie trzeba było długo czekać na pierwsze zmiany. Następnego dnia ze stanowiskiem trenera pożegnał się Artur Derbin. Zwolnienie trenera nie jest jednak zbytnio zaskakujące. Zagłębie Sosnowiec fatalnie radzi sobie w obecnym sezonie. Zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Fortuny 1. ligi i traci już osiem punktów do znajdującej się na 15. pozycji Polonii Warszawa. Na domiar złego notuje passę 12 meczów bez zwycięstwa. Pięć ostatnich spotkań to porażki.

Nowy trener, nowy dyrektor

W miejsce zwolnionego Derbina na ławce trenerskiej zamelduje się Alaksandr Chackiewicz. Szkoleniowiec prowadził między innymi reprezentację Białorusi oraz Dynamo Kijów. Swoją kadrę narodową poprowadził w 18 meczach. Bilans prezentuje się tak, że jest wszystkiego idealnie po sześć (6-6-6). Sześć wygranych, sześć remisów, sześć porażek. To było w latach 2015-2016. Zremisował wtedy choćby sensacyjnie z Francją – 0:0 w el. MŚ 2018. W 2017 roku objął drużynę z Kijowa, z która dwukrotnie zdobył Superpuchar Ukrainy. Teraz podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu z Zagłębiem Sosnowiec. Jego głównym zadaniem będzie zażegnać kryzys w zespole i utrzymać się w lidze.

Oprócz zmian na ławce trenerskiej, nowy udziałowiec poczynił kroki wewnątrz struktur klubu. Stanowisko dyrektora sportowego pozostawało wolne od czasu odejścia Piotra Polaczka, tak więc od listopada zeszłego roku. Teraz jego rolę będzie sprawował Michaił Zalewski. Ma on za sobą roczne doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora generalnego FC BATE Borysów.