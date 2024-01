Nowa rola Chielliniego

Giorgio Chiellini wraz z końcem sezonu 2023 zakończył karierę piłkarską, która była pełna sukcesów. Stał się legendą włoskiego futbolu i jednym z najlepszych piłkarzy z półwyspu Apenińskiego w XXI wieku. Rozegrał 117 spotkań dla „Squadra Azzurra”, w której został mistrzem oraz wicemistrzem Europy.

Z Juventusem dwukrotnie doszedł do finału Ligi Mistrzów, a w MLS dwukrotnie doszedł do finału rozgrywek wraz z LAFC, w tym raz wygrał całe te rozgrywki. Do tego został mistrzem sezonu zasadniczego i finalistą północno-amerykańskiej Ligi Mistrzów. Dla „Starej Damy” rozegrał łącznie 561 spotkań.

Odrobinę zaskakujące jest jednak to, co będzie obecnie robił. Otrzymał on rolę w Los Angeles FC jako „Player Development Coach”, czyli będzie odpowiadał za rozwój poszczególnych zawodników. Ma on mocno współpracować z trenerem drużyny z „Miasta Aniołów” – Stevenem Cherundolo.

Krążyło wiele pogłosek, że piłkarz może wrócić do Juventusu i będzie pracował przy klubie – przyszłość byłego już piłkarza rozstrzygnęła się jednak bardzo szybko.

Fot. PressFocus