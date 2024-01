Bartłomiej Drągowski opuści Spezię. Taką informację podał Jakub Białek z portalu „Weszło”. Bramkarz jest bliski dołączenia do greckiego Panathinaikosu.



Drągowski opuści Spezię – dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że ostatnio w ogóle nie gra i przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Jeroenem Zoetem. Holender bronił bramki Spezii w ostatnich sześciu meczach. Ostatnio wpuścił cztery gole z Como, ale na początku – gdy wszedł do bramki – zespół wreszcie zaczął wygrywać (z Ascoli i Bari). Polak bronił z Sampdorią 24 listopada, a później albo był niedostępny (drobny uraz czy narodziny syna, Wincenta), albo po prostu lądował na ławce rezerwowych. To duży upadek wizerunkowy zawodnika, którego przecież jeszcze niedawno łączono z przenosinami do… Premier League.

Leicester a może Southampton?

Leicester City w sezonie 2022/23 spadło z Premier League. Duża w tym wina braku jakościowego bramkarza. We wrześniu Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl informował w swoim programie „Futbol Insajder”, że jest już o krok od zimowego transferu do drużyny „Lisów”. To się nie wydarzyło i Polak pozostał w Spezii, z którą… spadł do Serie B. Wyszło tak, że pozostał na drugim poziomie rozgrywek we Włoszech, bo być może obecny klub żądał za niego zbyt dużo (coś koło 10 mln euro). Teraz nawet i tam nie gra. Do Spezii zresztą też miał nie trafić, tylko do jakiejś lepszej marki. We Fiorentinie grał regularnie w sezonie 2020/21 i był powszechnie chwalony. W 2021/22 nabawił się kontuzji i wygryzł go ze składu Pietro Teracciano. Polak przestał grać, ale wciąż pamiętano jego bardzo udany wcześniejszy sezon, dlatego latem 2022 roku był łączony z Southampton czy Bournemouth.

Klub go wypycha

Działacze w Spezii nie są zadowoleni z postawy Polaka i tego, ile wpuszczał goli w rundzie jesiennej, dlatego chcą go zimą „wypchnąć” z klubu. Poza tym jest to dosyć doświadczony zawodnik, który ma pensję godną Serie A i musi zejść z listy płac. Przede wszystkim nie potrafi wybraniać punktów, a sytuacja w tabeli jest dramatyczna. Spezia chwilę temu zleciała z Serie A, a teraz zajmuje przedostatnie miejsce i jest poważnie zagrożona też spadkiem z Serie B. Zdaniem dziennikarza „Weszło”, za chwilę wydarzy się transfer do Panathinaikosu, który zajmuje pozycję wicelidera ligi greckiej i chce wreszcie powalczyć o mistrzostwo. Czeka na nie od 2010 roku, gdy grał tam jeszcze Djibril Cisse i strzelił 23 gole lidze, zostając wielkim bohaterem „Koniczynek”.

Fot. PressFocus