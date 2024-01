Ancelotti z lukratywną propozycją

Davide Ancelotti od kilku lat współpracuje ze swoim ojcem, Carlo, jako asystent. Co jakiś czas słychać, że może spróbować on swoich sił jako pierwszy trener. W ubiegłym sezonie były plotki, że może przejąć choćby FC Basel.

Mario Cortegana z „The Athletic”, czyli topowe źródło, co do Realu Madryt, w swoim artykule wspomina, że Ancelotti junior dostał lukratywną propozycję z klubu ligi saudyjskiej. Na prośbę samego klubu nie wymieniono jednak konkretnej nazwy, ale jest wiadome, że to drużyna z drugiej części tabeli ligowej Saudi Pro League chce asystenta trenera z Realu Madryt. Miałby przejąć klub na resztę obecnego sezonu i jeszcze dwa kolejne.

Davide Ancelotti pracuje ze swoim ojcem w czwartym klubie. Współpracują razem od 2016 roku, czyli czasów Bayernu Monachium. Od tamtej pory jest ciągle w sztabie ojca. Po drodze było także Napoli i Everton, a dziś w drugiej przygodzie ojca, jest jego asystentem w Realu Madryt.

Cortegana zastrzega jednak, że mało prawdopodobnym jest, że Davide zdecyduje się na przyjęcie tej oferty, choć nie dał jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Ancelotti junior wolałby przestudiować opcje w Europie. Sam jest wielkim fanem Premier League. Od czegoś trzeba jednak zacząć. Takie nazwisko w futbolu otwiera wiele drzwi, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mało kto jest jednak tak szalony, aby nawet komuś, kto nazywa się Ancelotti dać czołowy zespół z topowych lig, gdy tak naprawdę nie ma żadnego doświadczenia jako pierwszy trener, nawet na szczeblach juniorskich.

