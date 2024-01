Piotr Zieliński ma konkurenta. Nowy pomocnik w Napoli

Piotr Zieliński podczas obecnego okienka transferowego nieustannie łączony jest z przenosinami do innego klubu. Kontrakt naszego rodaka obowiązuje do końca aktualnego sezonu i nie został jeszcze przedłużony. Napoli właśnie dokonało wzmocnienia w linii pomocy piłkarzem, który zbierał dobre recenzje za występy w Serie A. Czyżby drużyna z Neapolu przygotowywała się na odejście Polaka?

Zieliński ma konkurenta, a może następcę?

Nie wiadomo gdzie Piotr Zieliński będzie grał w przyszłym sezonie. Jego kontrakt kończy się wraz z zakończeniem obecnych rozgrywek. Polak od pewnego czasu jest nieustannie łączony z przenosinami do innego klubu. Media informowały o dużym zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan, czy drużyn z Saudi Pro League. Wygląda na to, że odejście Zielińskiego jest realne, ponieważ mistrzowie Włoch właśnie sprowadzili konkurenta do linii pomocy.

Nowym piłkarzem Napoli został Hamed Junior Traore. Trafił on na Stadio Diego Armando Maradona na zasadzie wypożyczenia z Bournemouth do końca obecnego sezonu. Mistrzowie Włoch mają jednak prawo wykupu pomocnika za 25 milionów euro. 24-latek w przeszłości występował już na boiskach Serie A, a konkretnie w Empoli oraz Sassuolo i to właśnie w drugim zespole zbierał znakomite recenzje, co przykuło uwagę innych włoskich drużyn. Iworyjczyk zdecydował się jednak na przenosiny do Anglii.

W styczniu 2023 roku został wypożyczony do Bournemouth, a tego lata wykupiony przez ”Wisienki” za 25 milionów euro. Niestety, przygoda pomocnika w Premier League nie układa się po jego myśli. Znaczną część drugiej połowy zeszłego sezonu przegapił z powodu urazu stopy. Na jego nieszczęście, podczas trwania obecnych rozgrywek, zachorował na malarię, co w znacznej mierze przyczyniło się do zaledwie sześciu występów. Napoli wypożyczeniem Hameda Juniora Traore zyskało bardzo wszechstronnego pomocnika. Może on obstawić większość pozycji w środkowej linii. Grywał też na skrzydłach.

🔵🇨🇮 Official, confirmed. Hamed Junior Traoré has joined Napoli on loan deal from Bournemouth. Buy option clause not mandatory: €25m. pic.twitter.com/GJmcxTzAe0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2024

Problemy Napoli w lidze

W zeszłym sezonie Napoli pozamiatało na krajowym podwórku. Wygrali mistrzostwo z 16 punktami przewagi nad drugim Lazio. Po zakończeniu rozgrywek Luciano Spalletti, który pełnił funkcje szkoleniowca, odszedł z klubu na rzecz prowadzenia reprezentacji Włoch. Pod rządami Rudiego Garcii (został zwolniony w listopadzie) i Waltera Mazzarriego (aktualny trener), drużyna nie prezentuje się już tak okazale. Obecnie znajdują się na 8. pozycji. Do pierwszego w tabeli Interu tracą 20 punktów.

Fot. PressFocus