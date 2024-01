Superpuchar Włoch w nowej odsłonie. Po raz pierwszy to trofeum zostanie rozegrane w formule identycznej, jak Superpucharu Hiszpanii – w edycji 2023 będziemy mieli do czynienia z czterema zespołami, przez co w Arabii Saudyjskiej zostaną rozegrane trzy spotkania.

Na pierwszy ogień idą obecny mistrz Włoch z finalistą Ligi Konferencji – SSC Napoli kontra Fiorentina. Na Al-Awwal Park, domowym stadionie drużyny Cristiano Ronaldo czyli Al-Nassr, będziemy świadkami starcia drużyn będących w zadyszce. Napoli pod Walterem Mazzarrim męczy oczy bardziej niż pod Rudim Garcią. Fiorentina jest co prawda czwarta w lidze, ale ostatnie spotkania seryjnie wygrywała 1:0, a do tego męczyła się z Udinese i Bolonią (w Pucharze Włoch 120 minut + karne). Do tego należy też pamiętać o porażce z Sassuolo, które drugi sezon z rzędu w styczniu jest blisko strefy spadkowej.

Piątek to z kolei starcie drużyn będących na odrobinę innych biegunach. Aktualny lider Serie A, Inter, będący w znakomitej formie zmierzy się (także na Al-Awwal Park) z aktualnym wicemistrzem Włoch – Lazio. Drużyna ze stolicy wyraźnie odkuła się w ligowej tabeli, wygrała cztery ostatnie spotkania i mimo średnio przekonującego stylu, wróciło do miejsc dających europejskie puchary. Simone Inzaghi, który jest specjalistą od pucharowych formatów, będzie chciał zgarnąć do gabloty kolejne trofeum, a Lautaro Martinez dołożyć kolejne bramki. Trener z Piacenzy to były piłkarz i trener „biancocelestich”.

Superpuchar Włoch w nowej odsłonie będzie miał swój finał w poniedziałek 22 stycznia. Tak jak półfinały, tak też i finał – odbędzie się na Al-Awwal Park. Zagwarantuje zapewne dość pokaźny przychód dla drużyn Serie A. Przed rokiem mediolańscy giganci z obu stron miasta zarobili po 7.5 mln euro. W Arabii Saudyjskiej zostanie on rozegrany po raz czwarty – w trakcie pandemii wybrano wariant krajowy. Wcześniej, Al-Awwal Park gościł mecze o to trofeum w 2019 oraz 2023 roku.

Walter Mazzarri, tymczasowy trener Napoli, wybrał się na konferencję prasową przed meczem z trzema zegarkami. Oby nie był to najciekawszy moment styczniowego tournee Włochów po półwyspie Arabskim.

Superpuchar Włoch w nowej odsłonie będzie można obejrzeć w Polsacie Sport. Wszystkie trzy spotkania rozpoczną się o godzinie 20:00

Fot. PressFocus