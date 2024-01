Zapowiedź sportów zimowych 18.01 – 21.01 z Kępysem

Zbliżający się weekend ze sportami zimowymi zapowiada się bardzo intensywnie. Wydarzeniem, którego nie mogą doczekać się kibice, są konkursy Pucharu Świata na skoczni w Zakopanem. Poza tym będziemy mogli śledzić zmagania alpinistów, biegaczy, biathlonistów i snowboardzistów. Sprawdź zapowiedź weekendu ze sportami zimowymi, które odbędą się w dniach 18 – 21 stycznia.

Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 18 – 21 stycznia

Skoki narciarskie

Polacy w loteryjnym konkursie w Szczyrku mieli olbrzymie szanse na poprawę najlepszych wyników w sezonie i wskoczenie do TOP 10. Warunki pogodowe uniemożliwiły jednak dokończenie konkursu. Ostatnie konkursy w ramach PolSKIego Turnieju odbędą się w Zakopanem.

Na piątek zaplanowane są kwalifikacje. Odbędą się one o 18:00. Warto śledzić ich przebieg, ponieważ wyniki wpływają na klasyfikację końcową turnieju. O zwycięstwo walczą: Słowenia, Austria i Niemcy. My za to gonimy Norwegów. W sobotę czeka nas pierwszy w tym sezonie konkurs drużynowy, który rozpocznie się o 16:00. W niedzielę o 16:00 odbędzie się konkurs indywidualny, który zakończy zmagania w ramach PolSKIego Turnieju.

Zakopane (HS140)

19.01.2024 (piątek)

15:30 – Oficjalny trening

18:00 – Kwalifikacje

20.01.2024 (sobota)

15:00 – Seria próbna

16:00 – Konkurs drużynowy

21.01.2024 (niedziela)

15:00 – Seria próbna

16:00 – Konkurs indywidualny

Tradycyjnie naszą zapowiedź ubogacamy o opinię Radosława Kępysa – eksperta od sportów zimowych.

Przed nami weekend w Zakopanem i pierwszy konkurs drużynowy w tym sezonie. O solidny wynik i awans do finałowej serii powinniśmy być spokojni. Pięciu naszych skoczków jest w solidnej dyspozycji i punktuje w PŚ. Kogo z wymienionych powołałbyś do drużynówki: Wąska czy Zniszczoła?

Radosław Kępys: Pewniejszym punktem polskiej kadry wydaje mi się Aleksander Zniszczoł. Popatrzmy „wynikowo” – do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie nie punktował w ogóle, a później się odblokował, zajmując kolejno miejsca 21., 24., 16. i 20. Z Wąskiem sytuacja jest inna – w ostatnich trzech konkursach też punktował, ale jednak nie tak okazale, jak kolega z kadry, więc obok najbardziej doświadczonej trójki: Żyły, Kubackiego i Stocha, do drużynowych zawodów delegowałbym Zniszczoła.

Narciarstwo alpejskie

Duże emocje czekają polskich kibiców w narciarstwie alpejskim. W zawodach Pucharu Świata zobaczymy aż trzech reprezentantów naszego kraju. W ten weekend wystąpią wszyscy nasi najlepsi alpiniści, czyli: Maryna Gąsienica Daniel, Magdalena Łuczak i Michał Jasiczek. Obie panie regularnie punktują w zawodach Pucharu Świata, ale na swoje pierwsze oczka czeka Jasiczek.

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet przeniósł się do słowackiej Jasny. Panie będą rywalizować w sobotę i niedzielę. Pierwszego dnia zmagań czeka nas slalom gigant, a początek zawodów zaplanowany jest na 9:30. Kolejnego dnia, o tej samej godzinie, nasze panie spróbują zapunktować w slalomie. Patrząc na dyspozycję Maryny Gąsienicy-Daniel i Magdaleny Łuczak, można oczekiwać punktów w obu konkursach.

W ten weekend szanse na pokazanie się będzie miał Michał Jasiczek. Alpiniści rywalizują w austriackim Kitzbuehel. W ramach Pucharu Świata zaplanowano trzy konkursy. W piątek i sobotę odbędzie się zjazd, a w niedzielę slalom, w którym specjalizuje się Jasiczek. Polak wystartuje tylko w niedzielnych zawodach, które rozpoczną się o 10:30.

𝐙𝐚𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝ź 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭ó𝐰 𝐰 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐭𝐰𝐢𝐞 𝐚𝐥𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐦 𝐎𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐃𝐨 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 ⛷️ Najbliższe dni będą obfitować w wiele startów naszych alpejek i alpejczyków 🤗 Już w ten weekend odbędzie się długo wyczekiwany Puchar Świata w Jasnej na Słowacji… pic.twitter.com/ShOdWggCbW — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 17, 2024

W ten weekend możemy podziwiać aż trzech alpinistów. Dobrze w tym sezonie Pucharu Świata radzi sobie Magdalena Łuczak. Czy Twoim zdaniem ma szansę wyprzedzić w którymś z konkursów rozgrywanych w ten weekend Marynę Gąsienicę Daniel?

W ten weekend Polki wystartują w sobotnim slalomie gigancie i niedzielnym slalomie – zmagania odbędą się w Jasnej. Wydaje się, że mimo słabszego wejścia w sezon i trochę większego dystansu od czołówki, jak w poprzedniej edycji Pucharu Świata, to nadal Maryna Gąsienica-Daniel jest naszą najlepszą alpejką. Magdalena Łuczak ciągle się rozwija, będzie coraz lepsza, ale do wyprzedzenia starszej koleżanki jeszcze trochę brakuje – przede wszystkim doświadczenia, które przyjdzie z czasem. Na razie najważniejsze by obie punktowały – Myślę, że wyżej będzie jednak Maryna.

Zmagania z Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim można oglądać na Eurosporcie.

Biegi narciarskie

Po nieco dłuższej przerwie wraca Puchar Świata w biegach narciarskich. W ten weekend nasza kadra będzie osłabiona, a w zmaganiach na najwyższym poziomie udział wezmą Kamil Bury i Maciej Staręga.

Puchar Świata w biegach narciarskich odbędzie się w niemieckim Oberhofie. Czekają nas trzy dni zawodów, a dwa z nich z udziałem naszych reprezentantów. Wezmą udział w piątkowym sprincie stylem klasycznym (start o 13:20) i sobotnim starcie wspólnym (start o 10:25). Na niedzielę zaplanowano sztafetę mężczyzn, ale już bez udziału Polaków.

Po przerwie wracamy do zmagań w biegach narciarskich. W kadrze na PŚ w Oberhofie znaleźli się tylko Maciej Staręga i Kamil Bury. Który z Polaków ma szanse na lepszy wynik?

Radosław Kępys: Na weekend plan zmagań jest dość bogaty. Zaczyna się od sprintu stylem klasycznym, gdzie pewnie zdecydowanie większe szanse ma Staręga, choć trzeba mieć świadomość, że jego w tym sezonie nie było ani razu w ćwierćfinale. Później mamy bieg masowy na 20 kilometrów – na dystansach dużo lepiej czuje się Bury. Zmagania kończy sztafeta, ale to jasne, że tam przy dwóch zawodnikach, drużyny nie wystawimy.

Transmisje z Pucharu Świata w biegach narciarskich można oglądać na Eurosporcie.

Snowboard alpejski

Nasi snowboardziści nie zwalniają tempa i po środowych zawodach w Bad Gastein, przenoszą się do bułgarskiego Pamparova. Kadra tym razem będzie składać się sześciu, a nie czterech zawodników. Nasz kraj reprezentować będą: Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk, Mikołaj Rutkowski, Maria Bukowska-Chyc, Olimpia Kwiatkowska i Weronika Dawidek. Snowboardzistów alpejskich czekają dwa dni startów. Pierwszy konkurs Pucharu Świata w Pamparovie odbędzie się w sobotę. O 9:00 ruszą kwalifikacje do slalomu równoległego, a o 13:00 finały. Taki sam harmonogram zawodów zaplanowany jest na niedzielę.

Nasi snowboardziści alpejscy notują progres, a Oskar Kwiatkowski przed tygodniem był o włos od ćwierćfinału. Jak zapatrujesz się na wyniki polskiej kadry w ten weekend?

Radosław Kępys: Z tym progresem nie do końca bym się zgodził. W środku tygodnia w Bad Gastein Polacy nie weszli nawet do najlepszej 16-tki. Oskar Kwiatkowski w eliminacjach slalomu równoległego był 24., Michał Nowaczyk jeszcze niżej. Nasze panie bez mającej przerwę macierzyńską Aleksandry Król też nie mogą znaleźć formy. W zawodach mieszanych nasze pary też szybko odpadły. Na razie jesteśmy daleko od światowej czołówki i na poprawę się niestety nie zanosi.

Biathlon

Puchar Świata w Biahlonie rozpocznie się już w czwartek i odbywać się będzie we włoskiej Anterselvie. Zmagania potrwają aż do niedzieli. Na ten weekend powołano ośmiu reprezentantów naszego kraju: Marcina Zawółę, Jana Guńkę, Konrada Badacza, Kacpra Guńkę, Annę Mąkę, Joannę Jakiełę, Natalię Sidorowicz i Darię Gembicką.

W czwartek o 14:20 odbędzie się skrócony bieg indywidualny mężczyzn. Następnego dnia w tej samej konkurencji ruszą kobiety. Oto jak przedstawia się harmonogram Pucharu Świata w biathlonie na ten weekend:

Czwartek, 18 stycznia

14:20 – bieg indywidualny mężczyzn (15 km)

Piątek, 19 stycznia

13:40 – bieg indywidualny kobiet (12,5 km)

Sobota, 20 stycznia

12:55 – pojedyncza sztafeta mieszana

14:45 – sztafeta mieszana

Niedziela, 21 stycznia

12:30 – bieg masowy mężczyzn

14:45 – bieg masowy kobiet

Gotowi na kolejne emocje w Pucharze Świata? 🔥👌 Jutro skrócony bieg indywidualny mężczyzn 😇 #biathlon #docelu pic.twitter.com/Vua9ufB6pZ — Polski Związek Biathlonu (@PZBiath) January 17, 2024

Transmisje z Pucharu Świata w biathlonie można oglądać na TVP Sport.