Rahił Mammadow na ratunek czerwonej latarni?

Rahił Mammadow to obecny obrońca mistrza Azerbejdżanu, czyli Karabagu Agdam. Piłkarz z doświadczeniem reprezentacyjnym, który przyda się w walce o utrzymanie Łódzkiemu Klubowi Sportowemu?

Kim jest Rahił Mammadow?

Urodzony w Baku 28-letni obrońca to człowiek, który jeszcze nie miał okazji grać w klubie spoza granic swojej ojczyzny. Jest wychowankiem stołecznego Neftchi, a wg. Szymona Janczyka z portalu „Weszlo.com” jego usługami jest zainteresowany Piotr Stokowiec. Można go nazwać średniakiem w swoim klubie. W tym sezonie na boisku pojawił się dziewięć razy, a w zeszłym 13. Swój kraj reprezentował już 15 razy. Jego statystyki nie powalają, ale mogą pomóc ŁKS-owi, który w tym sezonie cierpi z powodu braków w defensywie.

Jaki kontrakt wchodzi w grę?

Oczywiście musimy spodziewać się tutaj krótkiej umowy. Tonący okręt „Rycerzy Wiosny” musi chwytać się wszystkich sposobów, by zagwarantować sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Kwotę trudno typować, jednak łatwo się domyślić, że mocno wpłynie ona na budżet klubu. Obecna wartość rynkowa Azera wg Transfermarkt to 300 tysięcy euro, czyli trochę ponad 1,3 miliona złotych.

Czy taki ruch ma sens?

Na to pytanie nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Pojawiają się pogłoski, że „głowa mu nie dojedzie”, bo byłby to jego pierwszy zagraniczny klub i przyzwyczajony jest do azerskich warunków. Z drugiej strony można pokładać w nim nadzieje, bo na zgrupowaniach reprezentacyjnych udowadniał swoją jakość. Poza tym nie są to jakieś dawne powołania z 2018 czy 2019 roku, gdy nabił liczbę występów, tylko te najświeższe – z jesieni 2023. Grał w eliminacjach do EURO 2024 przeciwko Estonii, Austrii, Szwecji i Belgii. Zwłaszcza zwycięstwo 3:0 ze Szwecją było imponujące. Mammadow zagrał tam 90 minut, z tym, że rozpoczął mecz na prawej obronie.

Fot. PressFocus