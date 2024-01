Na początku tygodnia media obiegła szokująca informacja, że Jose Mourinho został zwolniony z AS Romy. Wcześniej jednak, Portugalczyk sfrustrowany deficytem na pozycji stopera, skrytykował Chrisa Smallinga. Jego zdaniem, Anglik mógł udawać kontuzję. Teraz były obrońca Manchesteru United postanowił w ostrych słowach odpowiedzieć trenerowi, za pomocą swoich mediów społecznościowych.

Udaje kontuzję?

Jose Mourinho został trenerem AS Romy w 2021 roku. Już w pierwszym sezonie pod rządami Portugalczyka, drużyna zwyciężyła w Lidze Konferencji Europy. Obecne rozgrywki nie są już tak udane. Zespół zawodzi, zwłaszcza na krajowym podwórku, gdzie znajduje się na 9. pozycji. Niedawno media obiegła szokująca informacja, że Mourinho został zwolniony. Tymczasowo jego miejsce zajął De Rossi, tak więc były piłkarz, a zarazem legenda ”Giallorossich”. W trakcie sezonu stołeczna ekipa cierpiała z powodu deficytu w linii obrony, co frustrowało Jose. Najbardziej oberwało się Chrisowi Smallingowi. Zdaniem szkoleniowca, nie potrafił zacisnąć zębów, podczas swojej kontuzji ścięgna i nie pomógł drużynie, kiedy była taka potrzeba oraz zasugerował obrońcy chęć zmiany barw klubowych.

„Smalling nie potrafi bawić się bólem. Trzyma coś w tajemnicy. Jego specyficzny problem jest prawdziwym wyzwaniem. To dla mnie naprawdę frustrujące, ponieważ na jego pozycji – środkowego obrońcy – najbardziej brakuje nam zawodników. Ale tak właśnie jest. Musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość. Nie powinienem go bić ani go krytykować. Poczekamy i zobaczymy, kiedy będzie gotowy'” – skwitował Jose Mourinho.



Smalling skrytykował słowa Jose Mourinho

Teraz, chwilę po zwolnieniu Portugalczyka, Chris Smalling skrytykował tamtą postawę i postanowił mu odpowiedzieć, za pomocą swoich mediów społecznościowych. Anglik nie zgadzał się ze słowami Mourinho i wyraźnie zaznaczył, że od momentu podpisania kontraktu z Romą, jest w pełni zaangażowany w pomoc swojej drużynie oraz, że nigdy nie miał najmniejszego zamiaru opuszczać klubu.

„Odkąd podpisałem kontrakt z AS Romą w 2019 roku, moje zaangażowanie i lojalność wobec klubu nigdy się nie zachwiały. W chwili, gdy postawiłem stopę w Rzymie, od razu poczułem się jak w domu. Roma jest moim domem, a relacje, które zbudowałem z fanami AS Romy, są czymś, co bardzo cenię. Z tego powodu chciałem „wskoczyć” tutaj, aby odnieść się do niektórych plotek, które krążą w ostatnich miesiącach. Zacznę od wyjaśnienia, że nigdy o to nie prosiłem ani nawet nie rozważałem opuszczenia tego wspaniałego klubu”.



„Mówiąc otwarcie, ostatnie kilka miesięcy okazało się jednymi z najbardziej frustrujących w mojej karierze. Są rzeczy w tej grze i w życiu, które możemy kontrolować, i inne, których po prostu nie możemy. Ta kontuzja to jedyna rzecz, w której nie mogłem nic zrobić.”

„Żaden piłkarz nie chce spędzać dni w gabinecie zabiegowym, a ten okres z dala od kolegów z drużyny był dla mnie wyzwaniem, z porażką za porażką. Zawsze stawiam potrzeby moich kolegów z drużyny na pierwszym miejscu, ale absolutnym priorytetem dla zespołu medycznego jest zagwarantowanie, że będę mógł odegrać znaczącą rolę w dalszej części sezonu i w nadchodzących sezonach” – napisał Smalling.



🚨 Chris Smalling hits back at Jose Mourinho in fiery social media post after Roma sacking pic.twitter.com/OuOqeEKxlf — SPORTbible (@sportbible) January 18, 2024

Obrońca z powodu urazu ścięgna rozegrał zaledwie trzy mecze w Serie A podczas obecnego sezonu. Nadal nie jest znany jego termin powrotu na boisko.

Fot. PressFocus