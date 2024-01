Neymar, PSG i afera podatkowa- co wiemy? W poniedziałek rano policja przeprowadziła nalot na francuskie ministerstwo gospodarki. Powodem były przywileje i specjalne traktowanie podatkowe od rządu za transfer Neymara z FC Barcelony w 2017 roku, poinformowały w czwartek francuskie media. Dla przypomnienia, z dokumentów Football Leaks wynika, że ​​PSG miało zrobić wszystko, aby uniknąć płacenia podatków związanych z podatkiem dochodowym.

Narastający skandal i problemy rządu Macrona

Gérald Darmanin to obecnie bardzo ważna postać w rządzie Emmanuela Macrona, to minister spraw wewnętrznych. W trakcie letniego okienka transferowego w 2017 roku był ministrem finansów Francji. To właśnie na nim spoczywa teraz ogromna presja i odpowiedzialność za sprawy paryskiego klubu.

Stołeczna prokuratura zapowiedziała, że nalot związany jest z większym śledztwem nt. przekupstwa w Paris Saint-Germain. Sąd bada temat opodatkowania transferu brazylijskiej supergwiazdy i rzekomego lobbowania przez władze ówczesnego wicemistrza Francji w ministerstwie. Darmianin na początku tego tygodnia odmawiał składania zeznań w tej sprawie. Wspomniał jedynie o tym, że kasa państwowa skorzystała na transferze. Tak mówił w poniedziałek:

„Gdyby Neymar nie przybył, nie zapłacono by żadnych podatków, nie sprzedano by koszulek piłkarskich z jego nazwiskiem i nie wpłynęłyby żadne składki na ubezpieczenie społeczne”

Eric Coquerel (deputowany Zgromadzenia Narodowego Francji) zwrócił się do francuskiego ministerstwa gospodarki o udostępnienie notatek, w których administracja podatkowa miała zapewniać Nassera Al-Khelaifiego, że jego klub nie będzie musiał płacić żadnych podatków od transakcji.

Sprawa jest obecnie na pierwszych stronach portali we Francji, a krytyka rządu ze strony opozycji (szczególnie tej lewicowej) ciągle się kumuluje. Nowe wątki mają wychodzić na dniach. Możliwe (choć tego nie wiemy), że sprawa Neymara to dopiero wierzchołek góry lodowej, która może pogrążyć 11-krotnego mistrza Francji.

Paris Saint-Germain jest aktualnym liderem ligi francuskiej. Neymar w letnim oknie transferowym przeniósł się do saudyjskiego Al-Hilal, kończąc swój sześcioletni etap w Paryżu bez wygrania najważniejszego skalpu dla paryżan czyli Ligi Mistrzów UEFA.

Fot. PressFocus