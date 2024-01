Niewypał transferowy Śląska Wrocław szybko opuścił klub

Niewypał transferowy Śląska spakował torbę. Tego lata obecny lider Ekstraklasy wzmocnił się byłym piłkarzem… Manchesteru United. Mowa oczywiście o Cameronie Borthwicku-Jacksonie. Obrońca nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei i zmienił barwy klubowe po zaledwie pół roku gry we Wrocławiu. ”Wojskowi” poinformowali, że 26-latek został wypożyczony do szkockiego Ross County do końca obecnego sezonu.

Niewypał transferowy Śląska jeszcze nie skreślony

Cameron Borthwick-Jackson rozpoczynał karierę w Manchesterze United. Dla ”Czerwonych Diabłów” zanotował jedynie 14 występów. Nie był on ważnym ogniwem w składzie i w trosce o jego rozwój, często był wypożyczany do zespołów grających na zapleczu Premier League. Miał jednak swój moment w United za czasów Louisa van Gaala, gdy wyszedł w podstawowym składzie w kilku meczach z rzędu (styczeń i luty 2016, kiedy to było?). W 2020 roku trafił do Oldham Athletic, gdzie również nie zabawił na długo. Po roku gry przeniósł się Burton Albion i właśnie tam został wypatrzony przez skautów Śląska Wrocław.

Przygoda Camerona Borthwicka-Jackosna nie potoczyła się po jego myśli. Wystąpił w zaledwie dwóch meczach PKO BP Ekstraklasy (z ławki rezerwowych) oraz jednym w Pucharze Polski (tym razem w wyjściowym składzie). Pięć spotkań zagrał w zespole rezerw Śląska, który rozgrywa swoje mecze na III poziomie rozgrywkowym. Anglik nie załapał się na obóz w Chorwacji, na którym wrocławianie przygotowują się do drugiej części sezonu, co skłoniło władze klubu do wypożyczenia. Lewy obrońca drugą rundę spędzi w szkockim Ross County.

Boczny obrońca Śląska Wrocław, Cameron Borthwick-Jackson, został wypożyczony do @RossCounty, klubu ze szkockiej ekstraklasy. Po zakończeniu sezonu Anglik wróci do Wrocławia ⚽ Powodzenia i do zobaczenia, Cameron! — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 18, 2024

Śląsk idzie na mistrza?

„Wojskowi” w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki musieli walczyć o utrzymanie się w PKO BP Ekstraklasie. W obecnej kampanii spisują się rewelacyjnie. Zajmują pozycję lidera z trzema punktami przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. W pierwszym spotkaniu, podczas zgrupowania w Chorwacji, wrocławianie przegrali z Dinamo Zagrzeb 2:3. Czekają ich jeszcze mecze z Hajdukiem Split, Domzale oraz Salzburgiem. Śląsk wróci do zmagań ligowych 11 lutego. Ich rywalem będzie Pogoń Szczecin.