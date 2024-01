Steven Gerrard zdradził kolejny krok w karierze

Steven Gerrard uzgodnił przedłużenie kontraktu z Al-Ettifaq o dwa lata, informuje „The Athletic”. Nowa umowa Gerrarda będzie obowiązywać do 2027 roku.

Gerrard dołączył do klubu Saudi Pro League w lipcu 2023 roku, ale zamiast o mistrzostwo, walczył tam o stabilną formę. Jego Al-Ettifaq nie wygrało ani razu w ostatnich ośmiu meczach. Były gracz Liverpoolu przeniósł się do Arabii Saudyjskiej po tym, jak został zwolniony przez Aston Villę w październiku 2022 roku. Zanim trafił do klubu z Villa Park, przez trzy lata trenował Rangersów. Doprowadził ich do mistrzostwa Szkocji w sezonie 2020/21. Na początku sceptycznie podchodził do pracy w Al-Ettifaq, ale pieniądze szejków okazały się kuszące.

Futbolowa ekspansja Arabii Saudyjskiej

5 czerwca ubiegłego roku Ministerstwo Sportu Arabii Saudyjskiej ogłosiło, że krajowy Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) przejmie kontrolę nad czterema drużynami w Saudi Pro League.PIF, który posiada 80% udziałów w drużynie Premier League Newcastle United. Fundusz kontroluje 75% Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal i Al-Nassr, podczas gdy pozostałe 25% jest kontrolowane przez organizację non-profit. Al-Ettifaq nie znajduje się wśród tych czterech drużyn.

Zespół Gerrarda zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli Saudi Pro League. Z klubu odejdzie jego wielka gwiazda, Jordan Henderson, który przenosi się do Ajaxu Amsterdam. Czy przyodzieje z powrotem tęczową opaskę?

