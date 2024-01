Tottenham wypożycza Tangangę

Tottenham wypożycza kolejnego piłkarza i urządza prawdziwą odwilż w defensywie. Japhet Tanganga został potwierdzony przez Millwall. Kilka godzin wcześniej ogłoszono tymczasową przeprowadzkę Sergio Reguilona do Brentford. To nie wszystko, bo oddano też Erica Diera do Bayernu.

Nieudana przygoda w Bundeslidze

24-latek spędził pierwszą połowę sezonu w Augsburgu, ale nie udało mu się zadebiutować w Bundeslidze. Początkowo zmagał się z kontuzją kolana. Później wrócił do zdrowia, jednak w składzie meczowym znalazł się tylko raz przez całą jesień. Niezadowoleni z tego faktu Spurs skrócili wypożyczenie. Wrócił i nie zagrzał długo miejsca. Tottenham wypożycza go do Millwall.

Tottenham wypożycza go do Championship

Anglik zaliczył 50 występów dla Spurs. Debiutował u Mourinho w 2020 przeciwko Liverpoolowi. Swego czasu był naprawdę chwalony. Jego ostatni występ dla klubu to krótki epizod w spotkaniu z Manchesterem United w kwietniu ubiegłego roku. W 2023 rozegrał zaledwie 80 minut w Premier League. Ostatni raz miał okazję wyjść na angielskie boiska w lutym ubiegłego roku w przegranym 1:4 meczu z Leicester. 24-latek Może zadebiutować w Millwall już dziś przeciwko Queens Park Rangers.



