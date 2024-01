Jak donoszą media, szykuje się sentymentalny powrót Ivana Perisicia do Hajduka Split. Reprezentant Chorwacji chce wrócić do ojczyzny, a transakcja ma zostać sfinalizowana już podczas tej zimy.

Powrót Ivana Perisicia po prawie dwóch dekadach

Kariera Ivana Perisicia jest długa i bogata w sukcesy. Jako 17-latek wyprowadził się z Chorwacji, by rozpocząć swoją poważną karierę piłkarską. W 2006 roku zamienił Hajduka Split na francuskie FC Sochaux-Montbéliard, lecz w tej drugiej drużynie grał raczej w rezerwach. Dwa i pół roku później przeniósł się do Belgii, gdzie zaczął grać w seniorskim futbolu. Został piłkarzem KSV Roeselare, w którym rozegrał 18 meczów.

Następnie Perisić podpisał kontrakt z Club Brugge, w barwach którego strzelił 31 goli w trakcie dwóch lat gry. Dobra postawa Chorwata zaowocowała transferem do Borussii Dortmund, gdzie stał się piłkarzem klasy światowej. W trakcie swojej kariery Perisić reprezentował barwy także: Wolfsburga, Interu Mediolan, Bayernu Monachium oraz obecnie Tottenhamu Hotspur. Wygrał dwukrotnie mistrzostwo Niemiec, raz mistrzostwo Włoch, a z Bayernem sięgnął po Ligę Mistrzów w sezonie 2019/2020. Z reprezentacją Chorwacji zdobył srebrny obraz brązowy medal mistrzostw świata. Każdy średnio zorientowany fan futbolu wie, kim jest Ivan Perisić.

Obecnie kontuzjowany

Obecnie Ivan Perisić leczy poważny uraz kolana. Pomocnik zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie w trakcie jednego z treningów we wrześniu minionego roku. Choć Perisić skupiony jest wyłącznie na rekonwalescencji, to zainteresowanie Hajduka Split wciąż jest bardzo duże. Chorwacki klub wykazywał zainteresowanie również jesienią, lecz w związku z nagłym urazem, rozmowy zostały odłożone. Teraz, gdy Perisić jest w zaawansowanej fazie rehabilitacji, potencjalny transfer ma dojść do skutku.

To będzie sentymentalny powrót Ivana Perisicia do Hajduka Split, do którego trafi po 18 latach. Potencjalny transfer gwiazdy chorwackiej piłki może być również o tyle ważny, że w obecnym sezonie Hajduk realnie walczy o mistrzostwo Chorwacji. Zespół ten ma sześć punktów przewagi nad drugą Rijeką (choć Hajduk ma jeden mecz rozegrany więcej) oraz siedem nad Dinamem Zagrzeb (Dinamo ma dwa spotkania mniej).

Jak podaje Fabrizio Romano, Perisić uda się do Chorwacji na zasadzie wypożyczenia.

W bieżących rozgrywkach Ivan Perisić zagrał tylko pięć meczów w Premier League, wskutek wspomnianej już kontuzji kolana.

Fot. PressFocus