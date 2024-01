Arsenal – Crystal Palace – 20.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.30 Arsenal - Crystal Palace Obie strzelą gola TAK Obstaw

Po krótkiej przerwie w Anglii od spotkań ligowych wracamy do rzeczywistości. Tydzień temu angielskie zespoły rozgrywały mecze w pucharach krajowych, a niespodzianek tradycyjnie nie brakowało. W Premier League tak naprawdę nam się wykrystalizowało TOP 5 i między tymi zespołami prawdopodobnie rozstrzygną się losy mistrzowskie, ale także awans do Ligi Mistrzów. Między liderującym Liverpoolem, a będącym na piątej pozycji Tottenhamem, jest zaledwie pięć punktów różnicy. To bardzo cieszy z perspektywy kibica piłkarskiego, bo będziemy świadkami pasjonującej walki, oby do ostatniej kolejki. W sobotę o godzinie 13:30 na Emirates Stadium małe derby Londynu, gdzie Arsenal podejmie Crystal Palace. Poniżej moja propozycja bukmacherska, zapraszam!

Arsenal – Crystal Palace – typy bukmacherskie

Trwa właśnie 21. kolejka i już można zauważyć jedną ważną rzecz jeśli chodzi o Arsenal – powtarza się scenariusz z poprzedniego sezonu. „Kanonierzy” wystartowali z wysokiego C, gdzie przez bardzo długi okres byli liderem Premier League i bez porażki na koncie, a mniej więcej po połowie kampanii dopada ich kryzys i zaczynają tracić punkty. I tak też jest tym razem, a wszystko zaczęło się mniej więcej w połowie grudnia, najpierw przegrali w Birmingham z rewelacyjnie grającą na własnym stadionie Aston Villą, z którą przegrali 0:1, potem jeszcze pokonali Brighton w Londynie 2:0, ale teraz trzy kolejki bez wygranej: remis 1:1 z Liverpoolem, porażka z West Hamem 0:2 i Fulham 1:2. Przez to „Kanonierzy” niestety spadli na 4. miejsce w tabeli. Mimo rotacji w defensywie, zaczęli tracić znacznie więcej bramek, na ostatnich dziesięć spotkań zaledwie dwukrotnie zachowali czyste konto. W Londynie mają nadzieję, że ten mały kryzys jest tylko przejściowy i zaraz zespół wróci na właściwe tory. Ostatnio grali w FA Cup przeciwko Liverpoolowi i trzeba powiedzieć, że zagrali niezły mecz, ale „The Reds” byli bezlitośni w kontrataku i skończyło się zwycięstwem podopiecznych Jurgena Kloppa 2:0.

Crystal Palace miało znacznie mniej czasu na przygotowanie się do tego starcia ze względu na powtórkę trzeciej rundy Pucharu Anglii na Goodison Park w środę wieczorem. Niestety przegrali 0:1, ale spotkanie było bardzo wyrównane. Goście 30 grudnia w końcu przełamali się w Premier League i wygrali z Brentford 3:1 po dobrym meczu w ich wykonaniu. Dzięki temu awansowali na 14. miejsce, ale nie mogą czuć się zbyt bezpiecznie, bo przewaga niewielka nad strefą spadkową. Crystal ostatnie trzy mecze wyjazdowe miało niezłe: zremisowali z dobrze dysponowanym West Hamem 1:1, potem sensacyjnie podzielili się punktami z City 2:2, a ostatnio dość pechowo przegrali w Londynie z Chelsea 1:2. Dlatego ja tutaj proponuję gola po obu stronach, a kurs bardzo atrakcyjny – 2.30 w Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Arsenal – Crystal Palace

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, w tym przypadku pojedynku Arsenal – Crystal Palace. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Oczywiście największe szanse na zdobycie bramki ma napastnik Arsenalu Gabriel Jesus przy kursie – 2.51.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Arsenal jest w dużym kryzysie i potrzebuje podbudowy, a Crystal Palace jest osłabione brakiem Micheala Olise. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Arsenal – Crystal Palace

Arsenal od trzech kolejek bez zwycięstwa w Premier League

W każdym z tych spotkań tracili przynajmniej jednego gola

„Kanonierzy” tracą średnio jedną bramkę na mecz

Crystal w ostatniej kolejce się przełamało i wygrało

Strzelali w każdym z ostatnich pięciu spotkań wyjazdowych

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Crystal Palace w ostatnich latach regularnie strzela przynajmniej jednego gola na Emirates Stadium. Bezbramkowego wyniku się nie spodziewamy.

Przewidywane składy na mecz Arsenal – Crystal Palace

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli

Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli Crystal Palace: Henderson; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Eze, Richards, Lerma, Schlupp; Edouard, Mateta



