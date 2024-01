Nowy klub Jose Mourinho? Mówi się o porozumieniu

Po ostatnim przegranym meczu AS Romy z AC Milanem, z ławką trenerską „Giallorossich” pożegnał się José Mourinho. Portugalski szkoleniowiec jednak długo nie musiał czekać na oferty z innych klubów. W czwartek mowa była o zatrudnieniu go w Napoli, teraz bardziej prawdopodobną opcją wydaje się saudyjskie Al-Shabab. SSC Sports przekonuje, że Mourinho prowadzi już negocjacje z klubem z Rijadu.

Nowy klub Jose Mourinho jednak z Arabii?

Al-Shabab to obecnie 11. drużyna w tabeli Saudi Pro League. Po letnich transferach czuć w ich szeregach ambicję na więcej, w końcu grają tam: Romain Saïss, Habib Diallo, Ever Banega czy Yannick Carrasco. Od rana saudyjskie media donoszą o tym, że Mourinho negocjuje z Al Shabab w sprawach kontraktowych. Ta wersja wydarzeń nie wydawałaby się taka dziwna. Sam José kiedyś mówił: – „Arabia Saudyjska? Powiem prawdę, myślę, że pewnego dnia tam pojadę.” Z drugiej strony jednak jesienią odrzucił ofertę Al-Hilal, zostając wiernym Romie. Zdaniem Gianluki Di Marzio, kolejnym kandydatem na to stanowisko jest Dejan Stanković. Obecny trener węgierskiego Ferencvárosu to jednak opcja nr. 2 dla Al-Shabab. Priorytetem jest tutaj to, by to był nowy klub Jose Mourinho.

Szkoleniowiec przywiezie ze sobą Suso

„Białe Lwy” poza nowym menedżerem, chcą też pomocnika. Na celowniku jest w tym przypadku Suso, 30-letni hiszpański zawodnik grający obecnie w Sevilli, z przeszłością w takich klubach jak AC Milan i Liverpool. Mówi się, że będzie stanowił dobry zestaw w pomocy z Banegą i Gustavo Cuellarem. Ta opcja nie wydaje się trudna do realizacji. Suso swoje już pograł, ma 30 lat na karku, więc transfer do Arabii Saudyjskiej stanowi ciekawą opcję piłkarskiej emerytury.

Fot. PressFocus