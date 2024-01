Douglas Costa to 33-letni brazylijski pomocnik, który w swojej karierze reprezentował m. in. barwy Bayernu, Juventusu i Szachtara. Słynął z przebojowości i niesamowitych dryblingów. Teraz jest blisko tego, że Douglas Costa wróci do Europy.

Samsunspor finalizuje transfer

Po wielu kontuzjach i trzech latach poza Europą mało kto z poważniejszych graczy na rynku chciałby po niego sięgnąć. Zainteresowanie jednak wyraził turecki Samsunspor. Taką plotkę podał w czwartek Ertan Süzgün na łamach Sports Digitale. To bardzo wiarygodne, tureckie źródło. Dziennikarza na portalu Twitter/X obserwuje ponad 270 tysięcy osób.

Samsunspor to drużyna z dołu tabeli z bilansem 6-3-11 i na pewno taka gwiazda zwróciłaby uwagę na klub. W składzie nie ma wielkich nazwisk. Występują tam choćby Jakub Szumski, który grzeje ławkę, a gra tylko w pucharze oraz znany z występów w Lechu – Lubomir Satka. Obrońca z kolei gra regularnie po 90 minut. Klub z nad Morza Czarnego potrzebuje wzmocnienia w pomocy, by dalej pilnować miejsca nad strefą spadkową i zapewnić sobie spokojne utrzymanie w Süper Lig. Douglas na pierwszy rzut oka wydaje się dobrą opcją. Jest już u zmierzchu swojego zawodowego grania, więc transfer „na starość” do klubu z dołu tabeli tureckiej ekstraklasy wcale mu nie ujmuje.

Czy ma to sens?

No właśnie, ale tutaj pojawia się pytanie – czy jest to konieczne? Brazylijczyk jest obecnie wart 1,5 miliona euro i od dawna nie widzieliśmy go na boisku. Samsunspor to nie jest ekipa, która może sobie pozwolić na takie wydatki w ciemno, bo w końcu nie wiadomo, czy Douglas Costa, który jest tak podatny na kontuzje i ma 33 lata na karku, po prostu będzie dostępny do gry.

Ostatnie dwa lata spędził na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczoncyh, grając w tamtejszym Los Angeles Galaxy. Kibice za pośrednictwem platformy X mówią jasno, że nie rozumieją takiego ruchu i boją się zbankrutowania. Budzi to kolejne pytanie – czemu Samsunspor, w poszukiwaniu wzmocnień, po prostu nie „przeskautuje” bogatego, tureckiego rynku? A na to już chyba odpowiedzi nie poznamy…

For. PressFocus