Goncalo Guedes wraca do La Liga. Jest kilka zespołów w LaLiga EA Sports, które pilnie poszukują wzmocnień. Bez wątpienia do takowych należy Villarreal. Dziś sprowadzili Guedesa.

Konsekwentny zjazd Portugalczyka

W marcu miną dwa lata od walki Villarrealu w półfinale Champions League. Wtedy to podopieczni Unaia Emery’ego ulegli w dwumeczu Liverpoolowi 2:5. Od tamtej pory jednak widzimy solidny zjazd tej drużyny. Szczególnie to widać w trwających rozgrywkach ligowych. Po 20 kolejkach zawodnicy z Estadio de la Ceramica zajmują dopiero 15.miejsce w tabeli. Na taki obrót spraw złożyło się aż 11 porażek i zaledwie pięć zwycięstw.

W związku ze słabą dyspozycją drużyny, zwolniono trenera. Sezon rozpoczął Quique Setien. Już we wrześniu nastąpiła zmiana i w miejsce Setiena przyszedł Pacheta. Tutaj jednak były szkoleniowiec m.in. Korony Kielce sobie nie poradził, gdyż już w listopadzie też został zwolniony. 55-latka zastąpił z kolei Marcelino, który sezon 2023/24 rozpoczął w Marsylii. We Francji jednak przedwcześnie zakończono z nim współpracę – grożono bowiem zarówno trenerowi, jak i Pablo Longorii i jego współpracownikom. W swoim oświadczeniu powiedział m in:

Dzisiejsza niestabilna sytuacja wyraźnie wskazuje, że projekt sportowy, do którego zostaliśmy rekrutowani, nie może zostać zrealizowany.

To słowa z końca września. Wydawało się, że Marcelino może być lekarstwem na złą dyspozycję „El Submarino Amarillo”. Nic z tych rzeczy. Ciągle drużyna jest krytykowana za postawę w La Liga. Bez konkretnych wzmocnień nie zapewni sobie spokojnej walki o utrzymanie w hiszpańskiej ekstraklasie. Drugi epizod Marcelino Garcii Torala to ciężki orzech do zgryzienia.

Goncalo Guedes na ratunek Villarreal?

W piątek pojawiła się jednak oficjalna wiadomość – Goncalo Guedes wraca do La Liga! 27-letni Portugalczyk został nowym zawodnikiem Villarrealu. Przybył on do klubu na zasadzie wypożyczenia z Wolverhampton.

✅ OFICIAL: Gonçalo Guedes es nuevo jugador del Villareal. 🇵🇹🟡 👉🏻 Llega cedido hasta el final de temporada procedente de los Wolves. https://t.co/F6D6Fm078w pic.twitter.com/nhve7RxTNL — Fútbol News en Español (@FnewsESP) January 19, 2024

Dla Guedesa to będzie powrót do rozgrywek La Liga. Wcześniej, bo w latach 2017-22, był on zawodnikiem Valencii. W barwach „Nietoperzy” wystąpił w 146 spotkaniach, strzelając osiem goli. Potem został zawodnikiem Wolverhampton. Popularne „Wilki” chciały zbudować mini kolonie portugalską w oparciu o kontakty z agentem Jorge Mendesem. Poza 27-latkiem wtedy do klubu zostali ściągnięci, chociażby np. Joao Moutinho czy też Rui Patricio. Guedes nie będzie dobrze wspominał pobytu w Premier League. W angielskim klubie zagrał tylko w 18 spotkaniach. Strzelił tylko dwa gole.

Misja: odbudować się

Próbując się odbudować, Goncalo Guedes na początku sezonu wrócił do Benfiki. Tam również niezbyt dobrze mu poszło, w związku z tym działacze Wolverhampton postanowili skrócić wypożyczenie i wysłać go do Villarrealu. Goncalo Guedes wraca do La Liga i ma być lekarstwem na problemy ofensywne. Podopieczni Marcelino w 20 spotkaniach LaLiga strzelili tylko 27 goli. Jedna trzecia z nich jest autorstwa najlepszego strzelca, Gerarda Moreno. Reszta klubowej ofensywy miała z tym jednak ogromny problem. Ben Brereton Diaz odszedł na wypożyczenie do Sheffield United. Miał na koncie zero goli! W miejsce Chilijczyka zakontraktowany został właśnie Goncalo Guedes. Gorzej nie będzie.

Goncalo Guedes chciałby też wrócić do kadry narodowej. W narodowych barwach po raz ostatni zagrał w 2022 roku przeciwko Szwajcarii w Lidze Narodów. Szansę na „ponowny” debiut w LaLiga 27-letni Portugalczyk będzie miał już niebawem. Jutro Villarreal zagra z Mallorcą na własnym stadionie. To mecz „o sześć punktów”, bo oba kluby sąsiadują ze sobą w tabeli.

Fot. PressFocus