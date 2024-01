Xavi odda bez żalu 2 kluczowych zawodników? Jak podaje kataloński ”Sport”, powiedział w rozmowie z zarządem, że jeśli Barcelona będzie musiała latem sprzedać jedną ze swoich gwiazd, to jest gotów pożegnać się z Frenkiem de Jongiem czy Ilkayem Gundoganem. W zamian oczekuje klasowego defensywnego pomocnika.

Xavi: zaskakująca deklaracja

Xavi na ławce trenerskiej notuje ostatnio spory regres. Po dominacji w lidze w sezonie 2022/23, Barcelona jest aktualnie w walce o ligowe TOP4. Kataloński „Sport” twierdzi, że trener w zeszłym sezonie czuł się bardziej komfortowo ze swoim składem niż w obecnym. Przypomnijmy: główne transfery do klubu to Joao Cancelo, Joao Felix i Ilkay Gundogan, kosztem Ousmane’a Dembele, Jordiego Alby i Sergio Busquetsa.

Xavi odda bez żalu 2 kluczowych zawodników?

De Jong był jednym najlepszych graczy w zeszłym sezonie. W tym jest podobnie. Jednak pomimo dobrych występów, „Blaugrana” rzadko kontroluje mecze. Barcelona mogłaby na nim dużo zarobić, ale najpierw musiałaby przekonać go do odejścia. Sprzedaż Gundogana mogłaby być sporym zarobkiem dla klubu, gdyż. Niemiec dopiero co zasilił szeregi Barcelony. Zdjęcie z listy płac jego wysokiej pensji dałoby finansom klubu pole do manewru w letnim oknie transferowym. Były kapitan Manchesteru City w tym sezonie zaliczył kilka świetnych występów, ale głównie gra w kratkę.

Niepewna przyszłość Xaviego

Kibice są rozczarowani stylem i słabymi wynikami. W ostatnich dniach wiele mówi się o tym, że posada Xaviego wisi na włosku. Jeżeli gra Barcy się nie poprawi, całkiem możliwe, że 133-krotny reprezentant Hiszpanii nie doczeka letniego okienka transferowego.

