Cristiano Ronaldo wyśmiał mocną ligę. Stwierdził, że… liga saudyjska przebiła jedną z czołowych lig europejskich. Portugalczyk może uznać swój pobyt w Saudi Pro League za niezwykle udany. Niemal w każdej kolejce potwierdza doskonałą dyspozycję. Mistrz Europy z 2016 roku wielokrotnie chwalił saudyjskie rozgrywki.

Pięciokrotny zdobywca Ligi Mistrzów, po średnio udanym powrocie do Manchesteru United, zdecydował się w ubiegłym sezonie na przenosiny do Saudi Pro League, zasilając szeregi Al.-Nassr. Jego śladem podążyło wiele innych gwiazd, jak choćby Sadio Mane, czy Karim Benzema. Taki ruch ewidentnie posłużył Portugalczykowi, bowiem na arabskich boiskach ponownie stał się maszyną nie do zatrzymania. W ubiegłym roku kalendarzowym Cristiano zapisał na swoim koncie 53 bramki we wszystkich rozgrywkach!

Ronaldo wyśmiał Ligue 1

Od początku swojego pobytu w lidze saudyjskiej Ronaldo wypowiadał się o niej w samych superlatywach. Odważył się nawet stwierdzić, że tamtejsze rozgrywki będą w niedalekiej przyszłości jednymi z najlepszych na świecie. O swoich poglądach, na które wiele osób z futbolowego świata patrzy z przymrużeniem oka, przypomniał podczas gali Globe Soccer Awards. Jak informuje specjalista od transferów Fabrizio Romano CR7 miał stwierdzić, że… liga saudyjska jest już lepsza od francuskiej Ligue 1.

Liga Arabii Saudyjskiej nie jest gorsza od Ligue1. Saudi Pro League jest bardziej konkurencyjna niż Ligue 1. Mogę to powiedzieć po roku spędzonym w niej. Już teraz jesteśmy lepsi od ligi francuskiej – oznajmił Cristiano Ronaldo.

Portugalczyk ocenił również, że całość piłkarskiego projektu w Arabii Saudyjskiej jest w trakcie procesu, ale w przyszłości liga będzie jedną z trzech najlepszych na świecie. Zachwyty wychowanka Sportingu Lizbona z całą pewnością mocno kontrastują ze zdaniem innych graczy, którzy zdecydowali się na przenosiny do Arabii. Doskonałym przykładem jest Jordan Henderson, który po półrocznej grze dla Ettifaq FC chciał za wszelką cenę wrócić do Europy i zrealizował swój plan. Były kapitan Liverpoolu wczoraj podpisał kontrakt z Ajaxem Amsterdam. Karim Benzema też miał ostatnio kłopoty i jest bardzo krytykowany.

Na odpowiedź Ligue 1 nie trzeba było długo czekać. Oficjalny profil wbił delikatną szpileczkę, wstawiając zdjęcie, jak Cristiano Ronaldo… patrzy podekscytowany na Kyliana Mbappe.

