Karim Benzema chce pozwać kolejnego polityka. O co chodzi w tej całej aferze? 36-latek nie daje o sobie zapomnieć w ostatnich dniach, mimo że przecież w Arabii Saudyjskiej trwa zimowa przerwa. Postanowił wykorzystać ten czas na walkę z politykami.

Francuz dwa dni temu postanowił pozwać ministra spraw wewnętrznych Francji. Ma to związek z sytuacją, która wydarzyła się w październiku ubiegłego roku. Minister Gerald Darmanin zarzucił piłkarzowi powiązania z islamistycznym Bractwem Muzułmańskim. Benzema natychmiast zareagował odcinając się od tych rewelacji i przygotowując 100-stronnicowy pozew przeciwko szefowi MSW Francji. Na tym jednak nie koniec…

Dziś świat piłkarski obiegła informacja, że Benzema chce pozwać Ericka Zemmoura. Były kandydat w wyborach prezydenckich we Francji oraz przewodniczący partii politycznej „Reconquete” oskarżył publicznie zdobywcę Złotej Piłki z 2022 roku o „chęć stosowania szariatu”, który „przewiduje dżihad”, co oznacza zabicie Dominique’a Bernarda i Samuela Paty’ego. Benzema, oczywiście za pośrednictwem swojego prawnika Me Huguesa Vigiera, złożył przed sądem paryskim skargę przeciwko politykowi. Zemmeurowi grozi rok pozbawienia wolności i kara grzywny w wysokości 45 tysięcy euro. Konflikt między Panami zaczął się wcześniej od sytuacji, gdy Benzema jesienią ubiegło roku wa swoich mediach społecznościowych okazał wsparcie dla mieszkańców strefy Gazy konflikcie izraelsko-palestyńskim.

Latem 2023 roku zakończył się pewien okres w życiu Francuza. Poinformował on, że po 14 latach opuszcza Real Madryt. Wygrywając z „Królewskimi” aż 25 trofeów, w tym pięć Pucharów Europy- stał się jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii drużyny. Dla kibiców „Los Blancos” to był pewien koniec epoki. Długo jednak nie trzeba było czekać na wieści, gdzie w nowym sezonie będzie grał francuski napastnik. 6 czerwca 2023 roku padła informacja, że zostanie on nowym zawodnikiem Al-Itihhad Club.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!

Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.

Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023