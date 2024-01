Bournemouth – Liverpool 21.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.70 Bournemouth - Liverpool Wygrana Liverpoolu 2 Obstaw

Powoli wracają rozgrywki ligowe na właściwe tory, a każdy weekend niesie za sobą setki spotkań i ogrom emocji. Tydzień temu angielskie zespoły rozgrywały mecze w pucharach krajowych, a niespodzianek tradycyjnie nie brakowało. W Premier League tak naprawdę nam się wykrystalizowało TOP 5 i między tymi zespołami prawdopodobnie rozstrzygną się losy mistrzowskie, ale także awans do Ligi Mistrzów. Między liderującym Liverpoolem, a będącym na piątej pozycji Tottenhamem, jest zaledwie pięć punktów różnicy. W niedzielę 21 stycznia o godzinie 17:30 na Vitality Stadium czeka nas bardzo ciekawe spotkanie, bo AFC Bournemouth podejmie Liverpool, więc pewne jest, że zobaczymy dobre widowisko.

AFC Bournemouth – Liverpool FC – typy bukmacherskie

Bournemouth w ubiegłym sezonie nie bez problemów utrzymali się w Premier League, bo zajęli dopiero 15. miejsce i mieli tylko pięć punktów zapasu. W okresie wakacyjnym nieco zespół przebudowano i początek kampanii 23/24 miał wyglądać całkiem inaczej. I tak było, tylko mocno negatywnie, bo zaczęli tragicznie: w okresie od 18 sierpnia do 21 października nie wygrali żadnego meczu, zanotowali tylko trzy remisy i ponieśli aż sześć porażek. Bardzo długo znajdowali się w strefie spadkowej i już prognozowano, że są murowanym faworytem do spadku. Jednak od meczu z Burnley, który był ich premierowym zwycięstwem w lidze (2:1), zespół przeszedł metamorfozę, oczywiście w międzyczasie przytrafiła się bolesna przegrana 1:6 z Manchesterem City, ale grają kapitalnie: wygrali siedem razy i jeden remis mówi samo za siebie. Dopiero w ostatniej kolejce w Londynie przegrali 1:3 z Tottenhamem, który powoli się odbudowuje. W efekcie awansowali już na 12. miejsce i mają 25 punktów na swoim koncie. Wygrali między innymi z Aston Villą, Manchesterem United czy Newcastle, więc to nie jest dziełem przypadku.

Liverpool jak to Liverpool, skończyły się problemy z plagą kontuzji kluczowych zawodników, chociaż kilka absencji w zespole jest i dzięki temu o wiele lepiej grają. To jest aktualnie lider Premier League i główny kandydat do tytułu mistrzowskiego. „The Reds” po 20. kolejkach przegrali jako jedyni tylko jedno spotkanie, bardzo dużo strzelają i stracili najmniej bramek. Mają przewagę nad najbliższymi rywalami, co podkreśla osiem zwycięstw w ostatnich dziewięciu ligowych meczach w pojedynkach bezpośrednich. Nie ma teraz miejsca na potknięcie, bo każdy błąd może wykorzystać Manchester City, dlatego motywacja w zespole gości powinna być podwójna. Liverpool od 30 września niepokonany i moim zdaniem obowiązkowo muszą wygrywać takie spotkania jak to. Na pewno będzie odczuwalny brak Mohameda Salaha, który jest na Pucharze Narodów Afryki, ale jest między innymi Nunez czy Gakpo. Zwycięstwo Liverpoolu, kurs w Betfan 1.70.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie AFC Bournemouth – Liverpool FC

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, w tym przypadku pojedynku Bournemouth – Liverpool. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Oczywiście największe szanse na zdobycie bramki ma Cody Gakpo w Liverpoolu pod nieobecność Salaha, a kurs na to zdarzenie wynosi 2.30. Jeśli chodzi o Bournemouth to Kieffer Moore uważany jest za najbardziej prawdopodobnego strzelca, a kurs to 3.10.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Liverpool jako lider nie może się potknąć, a Bournemouth jest ostatnio również w wybornej dyspozycji. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie AFC Bournemouth – Liverpool FC

Liverpool przegrał tylko jeden mecz w tym sezonie

Stracili tylko 18 goli, najmniej w Premier League

Bournemouth od końcówki października przegrał tylko dwa spotkania

Strzelali bramkę w ostatnich sześciu domowych meczach

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz AFC Bournemouth – Liverpool FC

AFC Bournemouth: Neto; Aarons, Zabarnyi, Mepham, Kerkez; Christie, Cook; Tavernier, Billing, Kluivert; Solanke

Neto; Aarons, Zabarnyi, Mepham, Kerkez; Christie, Cook; Tavernier, Billing, Kluivert; Solanke Liverpool FC: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Gomez; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Jota, Nunez, Diaz



Fot. PressFocus