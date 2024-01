Stomil przygotowuje się na wiosnę w Dubaju!

Trzeci mikrocykl przygotowań do rundy wiosennej drugoligowy Stomil Olsztyn spędzi w nowoczesnym ośrodku treningowym w Dubaju! Wcześniej stacjonowały tu takie kluby jak Real Madryt czy AC Milan.

Okres przygotowawczy „Dumy Warmii”

Zmagania przedsezonowe drużyny z Olsztyna możemy podzielić na trzy mikrocykle. Pierwszy zakończył się grą wewnętrzną, drugi zakończy się w sobotę sparingiem z Legią II Warszawa. Dzień po nim drużyna uda się na lotnisko do Katowic, z którego już poleci do Dubaju. Co ciekawe, obóz jest organizowany przy współpracy z inwestorem i dla klubu pozostaje całkowicie bezpłatny.

„The Sevens” – tu trenują najlepsi

Stomil będzie trenował przez 8 dni w kompleksie „The Sevens”. W tym ośrodku swoje obozy miały już Real Madryt, AC Milan, West Ham United, czy też stołeczna Legia Warszawa. Przygotowania w kompleksie zapowiadają się niezwykle intensywnie. „10 treningów, odnowa biologiczna, zajęcia taktyczne i co najmniej jeden sparing” – poinformował Stomil Olsztyn za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Kto zasili barwy Stomilu?

Przy okazji ogłoszenia lokalizacji obozu, zapowiedziano też nowy nabytek. Mowa o Iwanie Briknerze, który ma 30 lat, a w swojej historii reprezentował m. in. Ruch Lwów. Zapis kontraktu mówi o pobycie ukraińskiego pomocnika w klubie do końca sezonu z opcją przedłużenia umowy na rok. „Nie ukrywam, że miałem dwie propozycje z ukraińskiej i kazachskiej ekstraklasy, ale zdecydowałem się dołączyć do Stomilu Olsztyn, z którym chce przede wszystkim wygrywać, a także powalczyć o awans” – mówił Iwan po podpisaniu kontraktu.

