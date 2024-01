Bartłomiej Drągowski w Panathinaikosie. Niestety, polski bramkarz nie jest bohaterem dużego transferu do Premier League, jak jeszcze niedawno wydawało się wielu fanom świńskiego pęcherza w naszej szerokości geograficznej. Polak zaliczył wyraźny sportowy zjazd od czasu końcówki przygody we Florencji.

Obecnie nie jest on nawet piłkarzem Serie A. Ba, nie jest on nawet bramkarzem pierwszego składu klubu Serie B – rolę tę pełni były bramkarz PSV Eindhoven, Jeroen Zoet. Stąd też Orzeł wylądował w Atenach – w obliczu problemów z graniem oraz tego, że jego pensja w klubie jest na szczycie listy. Komunikat klubu z La Spezii:

Spezia Calcio informuje, że sprzedała Panathinaikosowi tymczasowo z prawem wykupu usługi sportowe bramkarza urodzonego w 1997 roku Bartłomieja Drągowskiego. Życzymy zawodnikowi powodzenia na resztę sezonu.

Bartłomiej Drągowski w Panathinaikosie

Polski bramkarz nie jest pierwszym Polakiem, który przeniósł się w tym sezonie do ligi greckiej. Od niedawna Polakiem jest także Santiago Hezze z Olympiakosu. Argentyńczyk, który w lecie 2023 roku przeniósł się do Grecji z argentyńskiego Atletico Huracan, otrzymał polski paszport na początku 2024 roku. Pomocnik nie deklarował jednak jeszcze czy byłby zainteresowany grą dla polskiej reprezentacji. Piłkarz może zostać wkrótce sprawdzony przez Michała Probierza na zgrupowaniu kadry seniorów – polski selekcjoner bowiem zamierza spotkać się piłkarzem i prawdopodobnie przekonać do wyboru europejskiej reprezentacji. Dogłębną analizę gry Hezze dokonał portal Meczyki.

Więzi z naszym krajem pomocnik ma z powodu swojej babci. Olympiakos poprosił piłkarzy w miarę możliwości o wyrobienie sobie kolejnych paszportów z racji zwolnienia slotu pod innych obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Hezze otrzymał go w ciągu nieco ponad miesiąca

Hezze nie jest jednak jedynym Polakiem, który był tutaj przed Drągowskim. W lidze greckiej z Polaków jest więc teraz: Drągowski w Panathinaikosie, Hezze w Olympiakosie, Damian Szymański w AEK-u Ateny, Tomasz Kędziora w PAOK-u Saloniki, Karol Angielski w Atromitosie. Polacy w tej lidze nieliczni, ale zauważalni. Czterech z nich jest aktualnie piłkarzami klubów prawdopodobnej grupy mistrzowskiej (pozycje 1-6). Jedynie Angielski zmierza do grupy spadkowej (Atromitos jest siódmy po 18. kolejkach)

Grecki, ale polski klub

Bartłomiej Drągowski w Panathinaikosie jest kolejnym biało-czerwonym, który znalazł się w drużynie „Zielonych” w ostatnich latach. Nie tak dawno, w tej stronie Aten występował chociażby Tymoteusz Puchacz. Z Polaków, do „Panaty” trafił też Krzysztof Warzycha, Igor Sypniewski, a odrobinę później: Jakub Wawrzyniak, Arkadiusz Malarz. Trenerami finalisty Pucharu Europy z 1971 roku byli Jacek Gmoch i Kazimierz Górski. Polskich wątków jak widać jest w tym klubie pełno, a mamy kolejny – i oby też pozytywny.

Ciekawa konkurencja w bramce

Bartłomiej Drągowski w Panathinaikosie musi liczyć się z tym, że będzie walczył o skład z dość mocnymi na tę ligę nazwiskami. Yuri Lodygin oraz Alberto Brignoli to dwaj bramkarze, którzy dzielą między siebie minuty między słupkami ateńskiej drużyny. Włoski bramkarz jest bohaterem jednego z trzech goli zdobytych z gry w Serie A. Brignoli zapewnił pierwszy punkt w historii Benevento w Serie A swoim golem w domowym meczu z Milanem, 3 grudnia 2017 roku. Był to debiut Gennaro Gattuso jako pierwszego trenera „Rossonerich”. Lodygin to były piłkarz Zenita, który w Grecji spędził wiele lat – grał tu chociażby w Xanthi (swego czasu Skoda Xanthi, grał tam Emmanuel Olisadebe, ww. Malarz czy Marek Zieńczuk)

Co oznacza letni wykup?

Jeżeli Bartłomiej Drągowski zostanie w Panathinaikosie latem, oznacza to jedno – wykupienie Polaka i przypływ 50 procent z kwoty z transferu na konto bankowe Fiorentiny. Opcja ustalona jest na 3.5 mln euro, co dla klubu Serie B (a może już wtedy Serie C) jest kwotą dość dużą za usługi swojego piłkarza. Spezia drożej w swojej historii sprzedała jedynie 5 zawodników (wg Transfermarkt)

Jakuba Kiwiora do Arsenalu, 25 mln euro Mbalę Nzolę do Fiorentiny, 12.6 mln euro Davida Okereke do Clubu Brugge, ok. 8.2 mln euro Janisa Antiste’a do Sassuolo, ok. 5.7 mln euro Giulio Maggiore do Salernitany. 4.5 mln euro

Jeśli jednak Spezia w lecie spadnie do trzeciej ligi, a Panathinaikos wykupi Polaka – Drągowski będzie na podium największych sprzedaży w historii Serie C (rekord to Junior Messias z Crotone do Milanu, aktywowanie opcji wykupu za 6.2 mln euro)

